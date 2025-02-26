Дума Ревды приняла решение о самороспуске

Дума муниципального округа Ревда (Свердловская область) приняла решение о самороспуске. Проект поддержали 14 депутатов, трое проголосовали против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации и думы Ревды

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Здание администрации и думы Ревды

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Председатель думы Вениамин Таров (избран от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», СРЗП) отметил, что дума «зашла в тупик» и ей нужно «обнуление». Он выразил надежду, что на перевыборах думы граждане покажут высокую явку и выразят свою позицию.

«Крысы побежали с тонущего корабля. И комизм, и трагизм ситуации в том, что они сами его утопили»,— сказал представитель КПРФ Андрей Беляев.

Выборы нового состава думы, вероятнее всего, пройдут в мае 2025 года, поскольку этот срок предусмотрен федеральным законодательством. Дату назначит избирательная комиссия. На проведение внеочередных выборов планируется потратить 12,6 млн руб., сообщила начальник финансового управления администрации Ольга Костромина.

Напомним, решение о роспуске думы было внесено на рассмотрение в январе. На заседании думы 29 января мэр Ревды Татьяна Клепикова обратилась к депутатам с просьбой отложить решение вопроса до февраля, чтобы депутаты смогли одобрить принятие трансфертов из областного бюджета.

Как сообщали «Ъ-Урал» представители фракции «Единая Россия», которая внесла проект роспуска, решение связано с неудовлетворительным исполнением обязанностей спикера Вениамином Таровым. Он был избран депутатами Ревды в качестве председателя думы в ноябре 2024 года, после сложения полномочий спикера Андреем Мокрецовым.

До этого депутаты КПРФ и СРЗП пять заседаний подряд блокировали поправки в устав о переименовании Ревды из городского округа в муниципальный. Их одобрение было необходимо для принятия муниципального бюджета. Одним из условий одобрения поправок в устав оппозиционные партии назвали смену спикера.

Анна Капустина