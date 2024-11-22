И спикер с ними

Депутаты городской думы Ревды не поддержали решение об отставке председателя думы Андрея Мокрецова и принятии нового устава города. Сменить устав дума не смогла уже в пятый раз, хотя этого требует федеральное законодательство – городской округ Ревда необходимо переименовать в муниципальный округ. Депутаты оппозиционных партий намерены и дальше продвигать свои требования, прокуратура обращается с иском к думе в областной суд, а политологи утверждают, что устав – только формальный повод для конфликта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

На заседании думы Ревды (Свердловская область), 22 ноября должны были рассмотреть два вопроса: внесение изменений в устав городского округа и досрочное прекращение полномочий спикера думы. Забегая вперед – успехом не увенчалось ни одно из обсуждений.

От оппозиционных партий на заседания пришли трое депутатов. Спикер Андрей Мокрецов попросил коллег не начинать раньше и дождаться обозначенного времени, но остальные депутаты так и не появились. Принять устав в предыдущие разы не удалось именно из-за того, что «Единую Россию» в думе представляет 10 человек, а для достижения кворума необходимо 14, депутаты оппозиционных партий не являлись на заседания и раньше.

В начале внеочередного заседания господин Мокрецов сообщил, что во избежание конфликта интересов заседание проведет зампредседателя думы Максим Лапушкин, который был избран от КПРФ, но поддерживает принятие устава.

Первым вопросом господин Мокрецов предложил рассмотреть собственную отставку. «Делаю это предложение, чтобы ни у кого не возникало сомнений в решении о моей отставке в обмен на решение о принятии устава»,– заявил он.

Проект повестки депутатами был принят единогласно.

Депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Вениамин Таров заявил, что среди требований к председателю думы была просьба о том, чтобы дума обратилась к свердловским властям с просьбой о снижении тарифов ЖКХ на 2025 год на 15%. Но это условие выполнено не было. Господин Мокрецов пояснил, что если это предложение актуально, то его необходимо внести в думу, чтобы у депутатов была возможность его рассмотреть.

Лидер фракции КПРФ Андрей Беляев сообщил, что требование об отставке председателя думы в принципе не звучало и не являлось «предметом для торга», «Это было желанием одного депутата»,– заявил он, позднее заявив, что речь идет о депутате от КПРФ Сергее Воронове. Господин Беляев напомнил, что в любом случае помимо отставки спикера были и другие условия, которые не выполнили.

«(Отставка) – это, что я могу сделать сам и в краткие сроки, невзирая на принятие каких-то других решений. Сегодня на чаше весов у нас функционирование бюджетной сферы округа Ревда. Я готов и прошу всех принять мою отставку»,– пояснил свое решение Андрей Мокрецов.

Депутат от «Единой России» Евгения Калмыкова напомнила, что на встрече с директорами предприятий, которую организовывала дума, одним из требований оппозиционных партий была именно отставка.

В итоге, за отставку господина Мокрецова высказались 12 депутатов, трое воздержались. Решение принято не было (необходимый кворум – 14).

Вторым вопросом повестки было обозначено обновление устава городского округа, которое не могли принять уже четыре раза. Господин Мокрецов отметил, что действующий устав не соответствует федеральному законодательству, в адрес думы поступают письма из аппарата губернатора, министерства финансов области и прокуратуры с требованиями внести необходимые изменения в устав.

По вопросу высказался замуправляющего администрацией западного управленческого округа Свердловской области Александр Ковалев, пришедший на заседание думы. «Чтобы немного разрядить обстановку, хочу поздравить всех мам с наступающим днем матери. И поскольку дума является своего рода мамой для своего муниципального образования, задумайтесь над тем, что происходит»,– начал он. Он обратил внимание депутатов на то, что, если не принять поправки в устав, у муниципалитета возникнут проблемы с бюджетированием, невозможностью получить федеральную поддержку и участвовать в инвестиционных программах из-за несоответствия устава округа актуальному законодательству. Если решение не будет принято, возможен и роспуск думы, из-за чего часть средств местного бюджета направится «не на детские сады, не на дороги», а на переизбрание думы.

После перед депутатами выступил прокурор Ревды Григорий Чесноков, который без метафор сообщил, что у прокуратуры готов проект искового заявления с требованием признать устав недействительным, и, если решение принято не будет, прокуратура Свердловской области направит его в областной суд.

В итоге 12 депутатов поддержали проект, еще один высказался против, трое воздержались. Решение об изменении устава принято не было. В пятый раз.

«Я поражен непоследовательностью своих коллег, которые ставят одно решение в зависимость от другого, а сегодня публично отказываются от этого»,– сказал спикер Андрей Мокрецов корреспонденту «Ъ-Урал». Господин Мокрецов подчеркнул, что до сих пор был уверен, что его отставка – ключевое требование для принятия устава. Ставить вопрос об изменении устава планируется до тех пор, пока он не будет принят.

Депутат от КПРФ Лев Байбатыров пояснил «Ъ-Урал», что основным требованием партий все-таки является снижение тарифов ЖКХ. Он пожаловался, что все начинания коммунистической партии «гасятся» еще с начала работы текущего созыва в 2021 году. Вениамин Таров сказал, что заявление председателя об отставке – это «слабое решение».

«Оно не поменяет ничего, их (представителе ЕР) большинство в думе, они выберут опять своего председателя и будет все то же самое»,– сказал он.

Политолог Михаил Коробельников считает, что непринятие устава является лишь поводом, а за протестами оппозиционных партий стоят другие причины. «Скорее всего, с ними не считаются, скорее всего не выполняют чего-то, а устав – это повод, чтобы с ними начали диалог»,– сказал он. Политтехнолог Александр Ханин пояснил, что само по себе несоответствие устава федеральному законодательству не является для муниципалитета критичным, хотя со временем его последствия будут ощущаться все явственнее. В то же время разногласия в думе являются точкой социального напряжения. «Поправки не меняют сути управления городом, просто приводят устав в соответствие, они несущественны. Просто депутаты таким образом показывают свою силу»,– сказал он.

Вопрос о принятии устава вновь рассмотрят на заседании ревдинской думы в среду, 27 ноября.

Анна Капустина