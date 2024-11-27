В Ревде с шестой попытки приняли новый устав и сменили спикера местной думы

Депутаты думы Ревды (Свердловская область) приняли отставку спикера Андрея Мокрецова (партия «Единая Россия») и с шестой попытки приняли устав городского округа. Новым председателем стал Вениамин Таров, избранный от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил депутат местной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Андрей Мокрецов добровольно сложил полномочия председателя думы, следует из трансляции заседания в группе «Ревдинского рабочего». Его решение поддержали большинством голосов. В качестве кандидатов на пост председателя были выдвинуты Вениамин Таров и Юрий Оносов, избранные от СРЗП. За господина Таров проголосовали 13 депутатов, Юрия Оносова поддержал один.

Новый устав поддержало 15 депутатов, еще трое высказались против. Документ изменяет название муниципального округа на городской, приводя его в соответствие с федеральным законодательством. Депутаты КПРФ и «Справедливой России» пять раз блокировали решение о его принятии, не являясь на заседания или воздерживаясь от голосования — кворум таким образом не был достигнут.

На прошлом заседании думы Андрей Мокрецов уже выдвигал предложение о собственной отставке, но оно не было поддержано. Лидер фракции КПРФ Андрей Беляев тогда сообщил, что его уход с поста спикера не значился среди требования «коалиции» КПРФ и СРЗП. Прокурор города Георгий Чесноков тогда сообщал, что надзорное ведомство в случае непринятия устава подаст исковое заявление к думе в Свердловский областной суд, а замуправляющего администрацией западного управленческого округа Свердловской области Александр Ковалев сообщил, что округ не сможет нормально функционировать без принятия устава.

Подробнее о конфликте в думе Ревды — в материале «Ъ-Урал» «И спикер с ними»

Анна Капустина