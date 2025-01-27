В Ревде депутаты рассмотрят вопрос о роспуске думы

В Ревде (Свердловская область) на комиссии думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью вынесли на рассмотрение вопрос о роспуске думы. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил депутат думы от партии «Единая Россия» Андрей Мокрецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

По его словам, решение о внесении проекта связано с деятельностью председателя думы Вениамина Тарова. «Человек, который должен соблюдать регламент, делает все, чтобы его нарушать. Человек, который должен принимать бюджет делать все для того, чтобы город попал на штрафные санкции. Это все явилось причиной того решения, которое сегодня приняла фракция "Единая Россия"»,— прокомментировал Андрей Мокрецов.

Председатель думы Вениамин Таров объяснил решение «сложной ситуацией», в которой оказались как депутаты оппозиционных партий, так и избранные от «Единой России». По его словам, у думы нет диалога с администрацией. «Они не идут нам навстречу, решений совместных мы не принимаем, все происходит в рамках официальной переписки»,— сказал господин Таров.

Решение о роспуске думы будет рассмотрено в среду. Члены фракции «Единая Россия» поддержат решение. Оппозиционные фракции пока не уверены в том, какую займут позицию, но будут вырабатывать ее совместно. Сейчас в думе 10 депутатов представляют партию «Единая Россия», четыре — КПРФ, трое — «Справедливую Россию».

Напомним, в ноябре 2024 года в думе Ревды сменили председателя — заявление об отставке подал Андрей Мокрецов («Единая Россия»), новым спикером стал Вениамин Таров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). До этого депутаты КПРФ и СРЗП пять заседаний подряд блокировали поправки о переименовании Ревды из городского округа в муниципальный. Одним из условий принятия решения стала смена спикера.

Подробнее о конфликте в ревдинской думе — в материале «Лучше худое соглашение, чем хороший роспуск думы»

Анна Капустина