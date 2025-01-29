Вопрос о роспуске думы Ревды отложили до февраля

Депутаты думы муниципального округа Ревда (Свердловская область) исключили из повестки заседания вопрос о самороспуске думы, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала заседаний. Об этом попросила глава округа Татьяна Клепикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Госпожа Клепикова обратилась к депутатам от партии «Единая Россия», выразив благодарность за их работу, и попросила отложить рассмотрение вопроса о самороспуске до февраля. Она отметила, что в случае роспуска думы невозможно будет принять межбюджетные поступления, рассчитанные на реконструкцию очистных сооружений в городе.

За исключение вопроса из повестки заседания проголосовали 16 депутатов, депутат от КПРФ Андрей Беляев высказался против. «Вопрос бы и так не прошел»,— пояснил он.

Решение о самороспуске думы внесли депутаты фракции «Единая Россия» на заседании комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью в понедельник, 27 января. Тогда депутат от партии «Единая Россия» Андрей Мокрецов пояснял, что это связано с неудовлетворительным выполнением обязанностей председателя Вениамина Тарова, избранным от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Господин Таров сообщал, что у думы возникли проблемы в коммуникации с администрацией, они общаются путем официальной переписки.

Накануне заседания председатель думы Вениамин Таров опубликовал обращение к депутатам «Единой России» с призывом уйти в отставку. «У меня на руках есть чистые бланки, хватит на всех. Приходите, пишите заявления, я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены»,— сказал он.

Напомним, в ноябре 2024 года в думе Ревды сменился председатель — заявление об отставке подал Андрей Мокрецов, новым спикером стал Вениамин Таров. До этого депутаты «коалиции» КПРФ и СРЗП пять заседаний подряд блокировали поправки о переименовании Ревды из городского округа в муниципальный, важные для принятия бюджетный решений в городе. Одним из условий одобрения решения стала смена спикера.

Подробнее о конфликте в думы Ревды — в материале «Лучше худое соглашение, чем хороший роспуск думы».

Анна Капустина, Ревда