Электровелосипедистов вытесняют с тротуаров

Депутаты петербургского парламента предлагают прописать в Правилах дорожного движения определение «электровелосипеду» и запретить пользователям этого транспортного средства передвигаться на тротуарах. Если поправки будут приняты, то в большой степени они коснутся курьеров, которые используют электровелосипеды для доставки продуктов. В Петербурге работает 14 тыс. доставщиков. Введение новых ограничений поддержали в Смольном и региональном главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Законодательного собрания пришли к выводу, что, велосипед с электродвигателем является источником повышенной опасности как для пользователей, так и для остальных участников дорожного движения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутаты Законодательного собрания пришли к выводу, что, велосипед с электродвигателем является источником повышенной опасности как для пользователей, так и для остальных участников дорожного движения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга разработали поправки в ПДД: депутаты предлагают внести в правила новое понятие «электровелосипед» и уточнить формулировку слов «велосипедист» и «мопед», а также запретить пользователям электровелосипедов ездить по тротуарам. Ограничения не коснутся только тех, кто сопровождает велосипедиста до 14 лет или везет в специальном кресле ребенка до семи лет. При этом скорость электровелосипеда в таком случае не должна превышать 10 км/ч.

Согласно поправкам, электровелосипед — «транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса» и «приводится в движение мускульной энергией при помощи педалей или рукояток и электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт».

Свое определение «электровелосипеду» еще в сентябре 2024 года предложил Минтранс. В его версии «электровелосипед» — «транспортное средство конструктивно повторяет велосипед, но оборудовано автоматически включаемым на ходу вспомогательным мотором мощностью до 0,25 кВт».

За девять месяцев прошлого года, по данным «Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ», в России зарегистрировали 920 аварий с участием электровелосипедистов, приводит данные один из авторов предложений — депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев. В ДТП погибли 25 человек — все водители «двухколесных», пострадали 926 человек. В 43% случаях велосипедисты — сотрудники сервисов доставки.

«Как показала практика, велосипед с электродвигателем является источником повышенной опасности как для пользователей, так и для остальных участников дорожного движения, что подтверждает необходимость установления дополнительного регулирования передвижения на них»,— пришли к выводу депутаты.

В понедельник, 24 февраля, ситуацию с курьерами и поправки в ПДД обсудили в ЗакСе, на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В Мариинском дворце собрались депутаты, представители комитета по транспорту, ГУ МВД Петербурге и Ленобласти, а также эксперты. Сторону бизнеса представлял лишь президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Председатель комиссии Алексей Цивилев заметил, что курьерские компании «с заседания сбежали» и «общаться не хотят», не выполнив договоренности (введение идентификации курьеров, обучение Правилам дорожного движения, сокращение числа курьеров), которые обсуждались на аналогичном заседании год назад.

Идею ограничить движение курьеров по тротуарам поддержали в городском правительство и региональном главке. Господин Митюков скептически отнесся к возможным нововведениям. «Курьеры не умеют пока летать. Если вместо тротуаров все будут ездить по правой стороне дороги, то вы представляете, как вырастет трафик и вдруг резко в гору пойдет статистика с тяжелыми ДТП? Что мы будем делать в этом случае?»— прокомментировал журналистам господин Митюков. По его словам, в Петербурге работает 14 тыс. курьеров на электровелосипедах: 15% из них берут транспорт в аренду у курьерских служб, 85% — используют свой. При этом если шеринговые электровелосипеды стандартизированы (их мощность не превышает 250 Вт, а скорость ограничивается 25 км/ч), то личный транспорт курьеров никак не контролируется.

Поправки в ПДД парламентарии намерены в марте отправить министру транспорта РФ Роману Старовойту. Рассмотреть обращение на пленарном заседании, по словам господина Цивилева, планируют на следующей неделе.

Изначально обращение планировали отправить председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Кроме того, предлагалась обязать спешиваться на тротуарах пользователей не только электровелосипедов, но и электросамокатов. Однако в итоговом проекте от этой идеи отказались.

Надежда Ярмула