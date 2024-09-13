Электротягу взяли в оборот

Мопеды, электрические велосипеды и электросамокаты с 1 сентября 2026 года нужно будет зарегистрировать в десятидневный срок с момента покупки в создаваемом федеральном реестре с обязательным получением «учетного знака» (аналог автомобильного госномера) и «учетной метки» (QR-кода). Владельцам находящихся в эксплуатации устройств дадут для этого отсрочку. Минтранс обнародовал соответствующие поправки в законодательство. Более того, перед каждой поездкой пользователей мобильного электротранспорта обяжут авторизоваться с помощью приложения в специально созданной региональной информсистеме. Планируется также ужесточить правила парковки, использования шлемов и мобильных телефонов за рулем. Подробный обзор ношеств — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проекты изменений в ПДД, законы «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения». Разработка документов ранее неоднократно анонсировалась, они лягут в основу нового этапа реформы контроля двухколесного транспорта и снижения аварийности.

Крути педали, пока код не дали

Для исключения разночтений в правоприменительной практике уточняется терминология.

— Транспортное средство с педалями и без двигателя будет считаться велосипедом (как и сегодня).

— Если транспортное средство конструктивно повторяет велосипед, но оборудовано автоматически включаемым на ходу вспомогательным мотором мощностью до 0,25 кВт,— это электровелосипед (вводится новый термин).

— Если педалей нет, но имеется двигатель,— это средство индивидуальной мобильности (СИМ).

— Если педалей нет, но имеется электродвигатель мощностью до 4 кВт, а также сиденье,— это мопед или квадрицикл. Кроме того, такое транспортное средство должно быть сертифицировано в качестве мопеда.

— Если педалей нет, но имеется электродвигатель мощностью более 4 кВт (5,4 л. с.), при этом предусмотрено не более трех мест для перевозки (включая место в коляске),— это мотоцикл.

Транспорт, не попадающий по характеристикам под описанные в ПДД категории и не зарегистрированный в установленном порядке, будет запрещен к использованию на дорогах общего пользования. Это коснется, в частности, несертифицированных питбайков (учебных минимотоциклов), гольф-каров и ряда самодельных видов транспорта.

Мопеды, электровелосипеды и СИМ объединят в рамках единого термина — «средство микромобильности».

Такие устройства надо регистрировать в создаваемом государственном реестре. Это станет госуслугой. После регистрации владельцу выдадут «учетный знак» для установки на транспорт (аналог автомобильного номера) и «учетную метку» (QR-код).

Закон вступит в силу, как предполагается, 1 сентября 2026 года. Уже находящиеся в эксплуатации мопеды, электровелосипеды и СИМ владельцам потребуется зарегистрировать до 1 марта 2027 года (порядок установит правительство). Транспорт, купленный после вступления в силу закона, нужно будет поставить на учет в течение десяти дней со дня приобретения. Подобные требования установлены сейчас для автомобилей.

Оператором государственного реестра средств микромобильности станет подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс), его создание обойдется в 294 млн. руб.

В базу внесут данные владельца, место его жительства, модель транспортного средства, мощность двигателя, массу, год выпуска и другие сведения.

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также города с населением более 50 тыс. человек смогут создать региональную информационную систему средств микромобильности (РИССМ) для контроля за новыми видами транспорта. К ней смогут присоединится соседние субъекты или города. На создание таких систем потребуется около 100 млн. руб. софинансирования из федерального бюджета, посчитал Минтранс. В населенных пунктах, где действует РИССМ, перед каждой поездкой на мопеде, электровелосипеде или СИМ нужно будет авторизоваться с помощью приложение в системе. Допускается также автоматическая регистрация без телефона с помощью «программно-аппаратного комплекса», установленного на транспортном средстве (по аналогии с оборудованием на кикшеринговых самокатах). В других городах, где такой системы нет, ездить разрешат без авторизации.

Предполагается, что самокаты, мопеды и электровелосипеды будут автоматически передавать в региональную систему данные о местоположении, скорости движения, времени начала и окончания поездки, нарушениях (зафиксированных в том числе камерами).

Если за владельцем числится больше пяти неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, доступ к РИССМ закроют, до оплаты поездка будет невозможна.

Санкции за отказ регистрировать мопед или электросамокат в реестре и региональных системах, по данным «Ъ», впоследствии пропишут в КоАП. Регионы также получат право вводить сбор с пользователей средств микромобильности при регистрации в РИСММ. Средства будут направляться на создание инфраструктуры для новых видов транспорта.

Самокатчик становится автомобилистом

«Лицам, использующим для передвижения СИМ» (новый термин вводится в ПДД), запретят находиться за рулем в нетрезвом состоянии, отказываться от проверки на опьянение, использовать за рулем телефон, не уступать дорогу пешеходам, оставлять места ДТП. Штрафы составят до 30 тыс. руб., соответствующий проект поправок в КоАП уже принят Госдумой в первом чтении. Регионы получат полномочия администрировать новые составы без участия ГИБДД.

Велосипедисты и «лица, использующие СИМ», при встречном разъезде с пешеходом (или при его опережении) обязаны снизить скорость до 10 км/ч.

Вводится запрет на «принуждения пешехода предоставить преимущество в передвижении» электросамокату с помощью звукового сигнала.

Стоянка велосипедов и СИМ на проезжей части будет разрешена только в местах, обозначенных знаком 6.4 («Парковка») и соответствующей табличкой (с изображением электросамоката). Аналогичное правило вводится для тротуаров и пешеходных дорожек, но от него можно будет отступать, если велосипед или СИМ припаркован без создания помех для движения пешеходов. От владельцев потребуют зафиксировать велосипеды и СИМ во время стоянки в вертикальном положении с помощью подножек или «иных удерживающих устройств». Бросать на землю самокаты будет запрещено.

В зону действия знака «Движение велосипедов запрещено» нельзя будет проехать и пользователям СИМ.

При движении на электросамокате по проезжей части можно будет опережать велосипедистов, двигающихся медленнее. Шлем становится обязательным не только для пассажиров мотоциклов, но и для пассажиров мопедов.

Любые виды транспорта, формально попадающие под термин СИМ, но имеющие ширину более 75 см (например, отдельные модели веломобилей), будут запрещены к использованию на проезжей части, тротуарах, велодорожках и прочей инфраструктуре общего пользования.

Следите за руками

Ряд вносимых в законодательство поправок, о которых идет речь, касается и водителей автомобилей. Сегодня ПДД запрещают пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным «техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Появится уточнение: «каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления». Исключение сделают для случаев, когда водитель пользуется навигатором (отдельным или в телефоне) и не использует для этого руки.

Вводится запрет разворота в местах пересечения с велосипедными, велопешеходными дорожками и велополосами. В местах, обозначенных знаком «Парковка» и табличкой «Зарядка электромобилей», можно будет находиться только электромобилям и только во время зарядки (эту идею Минтранс предлагал еще в мае).

Появится новый знак и разметка, обозначающая «место стоянки транспортных средств оперативных служб». С их помощью будут обозначать зоны, где разрешено стоять машинам пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательным служба. За 5 м до знака стоянка остальным транспортным средствам будет также запрещена.

Смягчаются правила остановки перед парковкой для такси. Сегодня запретная зона начинается за 15 м до нее, новые правила сокращают расстояние до 5 м (расстояние от соответствующей разметки или знака). Для остановок автобусов, трамваев и троллейбусов норма остается прежней — 15 м. На разметке типа «вафельница» можно будет разворачиваться (сейчас разрешен поворот).

Напомним, что меры по снижению аварийности с участием двухколесного транспорта разрабатываются с 2017 года.

Первым документом стали поправки в ПДД, вступившие в силу в 2023 году: они определили, что такое СИМ и общие обязанности граждан. Позже власти признали, что этого недостаточно, и правительство утвердило дорожную карту, включающую следующую порцию поправок в ПДД и федеральный закон, проекты которых размещены 11 сентября для обсуждения. Изменения в КоАП, усиливающие ответственность для пользователей СИМ, также предусмотрены дорожной картой.

По данным МВД, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 1,89 тыс. ДТП с участием СИМ (плюс 81,3% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погиб 21 человек, включая 3 детей.

Больше всего аварий зарегистрировано в Москве, Нижегородской области, Красноярском крае и Санкт-Петербурге. Начиная с 2020 года парк СИМ вырос в пять раз, по оценкам Минтранса, и на 2023 год превышал 750 тыс. штук.

Иван Буранов