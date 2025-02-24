Крепче рукоятки держи, курьер

Полиция фиксирует «значительное» число жалоб от населения на курьеров, использующих электровелосипеды для перевозки еды и посылок по городу, сообщили “Ъ” в ГУ МВД по Москве. ГИБДД в связи с этим проводит рейды, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах: только в 2025 году было вынесено более 4 тыс. постановлений. В дептрансе Москвы заявили, что контролируют все поездки курьеров по камерам, передавая данные о нарушителях в сервисы доставки. С 1 мая, напомнили в департаменте, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

О том, что ГИБДД проводит спецрейды для контроля курьеров на электровелосипедах, СМИ сообщали в начале февраля, со стороны полиции и Госавтоинспекции подтверждений не было. “Ъ” направил запрос в ГУ МВД по Москве. «В силу актуальности вопроса профилактики нарушений, совершаемых велосипедистами, в том числе велокурьерами, обусловленной значительным количеством поступающих жалоб, работа в данном направлении проводится на постоянной основе»,— ответили там.

В целях повышения «эффективности ежедневной работы» в городе периодически проводят общегородские профилактические мероприятия «Велокурьер», рассказали в полиции, но в этом году их еще не было. Подразделения ДПС проводят локальные мероприятия (рейды) в отдельных районах и округах. «Особое внимание уделяется контролю за соблюдением велокурьерами правил перехода пешеходных переходов, а также соблюдению правил использования тротуаров»,— говорят в полиции. На территориях, прилегающих к пунктам выдачи заказов, проверяют нарушения правил остановки и стоянки, создание препятствий для движения пешеходов и транспортных средств, а также «возможные» нарушения общественного порядка.

По данным дептранса Москвы, в городе работает более 100 тыс. курьеров на транспортных средствах. Они перевозят до полумиллиона заказов в сутки. На рюкзаках курьеров должны быть номера для идентификации работника и светоотражающие элементы. С 1 мая 2025 года электровелосипеды курьеров должны быть оборудованы ограничителями скорости (максимально разрешенный лимит составит 25 км/ч).

Курьеры, поясняют в ГУ МВД по Москве, используют электровелосипеды двух типов в зависимости от мощности двигателя. Если мощность не превышает 0,25 кВт, то это средство индивидуальной мобильности (такой же статус имеют электросамокаты), если больше, то это мопед.

Для определения мощности ГИБДД задерживает и направляет электровелосипеды на экспертизу в ГБУ «Московский исследовательский центр» (МИЦ, входит в структуру департамента региональной безопасности Москвы). Рюкзак при этом остается у курьера — он может продолжить развозить посылки, но уже пешком либо с использованием общественного транспорта, пояснил “Ъ” президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков.

В МИЦ “Ъ” рассказали, что в апреле 2024 года ГУ МВД по Москве попросило департамент региональной безопасности организовать экспертизу электродвигателей, для этого был разработан «методический подход с использованием инновационных методов» (детали неизвестны). Точное количество проведенных экспертиз в МИЦ и полиции не называют. Также неизвестна и доля нарушителей, чьи электровелосипеды были признаны мопедами.

По результатам экспертизы принимается решение о привлечении курьера к ответственности как мопедиста или как водителя СИМ. По данным ГУ МВД по Москве, в 2025 году полицейские составили в отношении велокурьеров около 4 тыс. материалов за нарушение правил движения по тротуарам, но неизвестно, по каким составам. На мопеде по тротуару ездить вообще запрещено (штраф 2 тыс. руб., ч. 2 ст. 12.15 КоАП). У мопедиста также должны быть права категории «М», он подчиняется тем же правилам, что и обычный автомобилист (например, обязан проходить медицинское освидетельствование). За вождение без прав санкция достигает 15 тыс. руб. Водитель СИМ имеет право ехать по тротуару, если нет велодорожки, велополосы или по каким-то причинам нельзя проехать вдоль обочины (при нарушении этого правила штраф составляет 800 руб., согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП).

«К нам регулярно приходят обращения жителей города, связанные с передвижением по городу курьеров,— заявили “Ъ” в столичном дептрансе.— Все замечания мы рассматриваем и отправляем в работу в сервисы доставки. Для нас важно, чтобы курьерский сервис был не только удобным, но и безопасным». Нарушения, которые допускают курьеры, фиксируются камерами Центра организации дорожного движения — информация передается компаниям доставки (в 2024 году было передано более 9 тыс. таких материалов).

«Рейды по проверке курьеров и их транспортных средств проводились и ранее, но с начала 2025 года их количество увеличилось,— говорит Александр Митюков из ассоциации МАКС.— Для бизнеса это не было неожиданностью: компании доставки, шеринговые сервисы были предупреждены заблаговременно». По оценкам господина Митюкова, 75% курьерских электровелосипедов в Москве — собственность самих курьеров: именно эти транспортные средства чаще попадают под контроль ГИБДД и изымаются для экспертизы. Остальные 25% — транспортные средства, которые выдают курьерам компании (например, «Яндекс»), или арендованные электровелосипеды: у них, как правило, мощность ограничена 0,25 кВт, скорость — 25 км/ч. Это “Ъ” подтвердили в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса». К таким курьерам, как правило, вопросов со стороны ГИБДД не возникает, говорит Александр Митюков.

Комментируя статистику ГИБДД, в «Яндексе» сказали, что компания «получает сигналы о том, что в городе проводятся рейды, в ходе которых изымаются личные транспортные средства курьеров». «У города есть запрос на создание безопасной транспортной среды, и совместно с властями сервисы доставки "Яндекса" работают над разработкой решений, которые помогают повысить безопасность всех участников движения»,— заявили в компании. Там утверждают, что регулярно обучают курьеров ПДД, кроме того, у компании есть «велопомощники», следящие за соблюдением правил парковки велосипедов у дарксторов.

В ассоциации МАКС считают, что лимит мощности, при превышении которой электровелосипед начинает считаться водителем мопеда, нужно поднимать с 0,25 до 1 кВт, считает Александр Митюков, но скорость должна быть ограничена 25 км/ч. «Существующая норма была принята много лет назад, когда электровелосипеды использовались в основном для велопрогулок,— поясняет он.— Сегодня на курьерском электровелосипеде перевозят тяжелые сумки, он является полноценным участником дорожного движения». От мощности, говорит эксперт, зависит, как легко электровелосипед сможет ехать при подъеме в гору или перевозке груза. Предложения по изменению ПДД, говорит господин Митюков, будут направлены в МВД России от бизнеса и ассоциации МАКС.

Иван Буранов