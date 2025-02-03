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Законодатели взялись за руль электровелосипедов

Петербургские депутаты разрабатывают поправки в ПДД

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают запретить езду по тротуарам на электровелосипедах и электросамокатах. Поправки в правила дорожного движения (ПДД) разрабатывает парламентская комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В Заксобрании полагают, что граждане на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с электроприводом должны передвигаться только по проезжей части, а при необходимости проехать по тротуару — спешиваться и вести устройство рядом с собой.

В ПДД прописано: «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет»

В ПДД прописано: «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ПДД прописано: «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Постоянная комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готовит поправки в ПДД. Парламентарии предлагают прописать в правилах, что пользователи электровелосипедов и электросамокатов обязаны спешиваться на тротуаре, рассказал «Ъ-СПб» председатель комиссии депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев.

«При отсутствии возможности передвигаться на велосипеде с электродвигателем (электровелосипеде) по автомобильной дороге, обочине либо велодорожке велосипедист, управляющий электровелосипедом, должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами для движения пешехода, также это относится к лицам, использующим для передвижения СИМ»,— говорится в проекте документа. Предложение депутаты намерены отправить председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Однако, по словам Алексея Цивилева, прежде инициативу нужно обсудить с компаниями, которые занимаются услугами доставки, и «прийти к соглашению».

В петербургском парламенте о создании правил для пользователей электровелосипедов заговорили в конце прошлой недели. В среду, 29 января, на брифинге после пленарного заседания о насущной проблеме высказался председатель Заксобрания Александр Бельский, заявивший, что «ни по каким тротуарам курьеры ездить не должны» и что «ситуацию нужно менять».

«Этим вопросом нужно заняться достаточно серьезно. Если это требует внесения изменений в законодательство, то нужно вносить, в том числе и на федеральном уровне»,— подчеркнул спикер. В своем телеграм-канале он добавил: «Пока электросамокаты на паузе, доставщики пересели на электрические велосипеды и носятся прямо по тротуарам. На высокой скорости, игнорируя пешеходов и правила безопасности. Меры регулирования движения электровелосипедов еще предстоит обсудить: нужно действовать вдумчиво, в связке с экспертами и учитывая опыт других регионов».

На следующий день на сайте Заксобрания запустили опрос: «Где, по вашему, должны передвигаться курьеры на электровелосипедах?» Голосование идет не в пользу доставщиков: 88% респондентов выбрали вариант «по проезжей части».

В ПДД прописано, что «во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет». Несмотря на это, пешеходам все чаще приходиться «балансировать» на тротуарах, пропуская то курьера на электровелосипеде, то людей на электросамокатах. В условиях роста числа пользователей электроустройств пешеходы все чаще не чувствуют себя в безопасности.

Использование электровелосипедов, согласно нынешнему законодательству, регулируется ПДД. При этом они не относятся к средствам индивидуальной мобильности, а следовательно, не подчиняются правилам, которые распространяются на СИМ.

«С точки зрения законодательства электровелосипед относится к категориям "велосипедов" (максимальная скорость до 25 км/ч и мощность двигателя до 0,25 кВт) или "мопедов" (скорость от 25 до 50 км/ч и мощность двигателя от 0,25 кВт до 4 кВт), в связи с чем не является СИМ»,— объясняет адвокат и эксперт в области судебно-арбитражных споров и несостоятельности Арутюн Саркисян. Из ПДД следует, что велосипедист может ехать по тротуару или пешеходной дорожке, если рядом нет велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов или возможности ехать по правому краю проезжей части либо обочине.

В сентября 2024 года Минтранс опубликовал проекты изменений в ПДД, а также законопроекты «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения». Согласно поправкам, в постановление правительства вводится новый термин «электровелосипед» — «транспортное средство конструктивно повторяет велосипед, но оборудовано автоматически включаемым на ходу вспомогательным мотором мощностью до 0,25 кВт».

Поправками также предлагалось объединить мопеды, электровелосипеды и СИМ единым термином — «средство микромобильности». Согласно законопроекту, все устройства с 1 сентября 2026 года нужно будет зарегистрировать в десятидневный срок с момента покупки в создаваемом федеральном реестре с обязательным получением «учетного знака» (аналог автомобильного госномера) и «учетной метки» (QR-код). В октябре поправки прошли общественное обсуждение. При этом на начало 2025 года в комментариях к документу об изменении ФЗ говорится: «Принято решение о приостановке разработки законопроекта».

С 1 марта для электровелосипедов вступит в силу новый ГОСТ, по которому для сертификации устройства должны самостоятельно ограничивать максимальную скорость в 25 км/ч и быть оборудованы автоматическим механизмом для удаленного ее снижения (с использованием систем спутникового позиционирования).

В пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса» рассказали, что обучают курьеров правилам дорожного движения и делают форму со светоотражающими элементами, чтобы доставщики были заметнее в темное время суток. «Более 1000 курьеров в Петербурге передвигаются на нашем электровелосипеде — он оснащен фарами и безопасной батареей, а специальный IoT-модуль контролирует движение с учетом ПДД, не позволяя превышать скорость — 25 км/ч»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

В комитете по транспорту сообщили «Ъ-СПб», что в сентябре 2024-го состоялась встреча специалистов ведомства с представителями курьерских служб и компаний, предоставляющих в городе услуги доставки. Чиновники предлагают заключить соглашение между Смольным и операторами служб доставки: аналогичное сейчас подписывается с кикшеринговыми фирмами. Кроме того, в правительстве хотят присваивать каждому доставщику идентификационный номер, а также создать реестр курьеров.

Как отмечают юристы, велосипедист в случае ДТП на тротуаре может понести гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью пешехода. «Если говорить о курьерах, выполняющих служебные обязанности на основании заключенных трудовых или гражданско-правовых договоров, то ответственность будет нести служба доставки. Это подтверждается судебной практикой,— отмечает Арутюн Саркисян.— Однако известно, что, к примеру, сервисы "Яндекс Еда" и "Яндекс Лавка" напрямую не предоставляют услуги по доставке товаров: у данных организаций заключены свои договоры с другими компаниями-партнерами, которые непосредственно осуществляют услуги по доставке продуктов. В данном случае нужно понимать, что именно такие компании-партнеры будут ответственны за действия своих курьеров».

Надежда Ярмула

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