Абоненту будет недоступно

Поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), подготовленные Минтрансом, прошли этап общественного обсуждения. В ведомстве “Ъ” рассказали, что всего поступило около сотни замечаний, и пообещали вскоре их опубликовать с комментариями разработчиков ПДД. Опрошенные “Ъ” эксперты, в частности, дискутируют об обновленных правилах пользования телефонами и планшетами за рулем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На regulation.gov.ru завершилось обсуждение проектов изменений в ПДД, законы «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения». “Ъ” подробно рассказывал об этих документах (см. номер от 14 сентября) — они касаются прав и обязанностей автомобилистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Для автовладельцев одним из важных новшеств станет запрет пользоваться любым «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления» (сейчас ПДД запрещают пользоваться телефоном без cистемы hands-free, эта формулировка не менялась с 2001 года).

Речь идет, объясняли в Минтрансе, о смартфонах, планшетах, различных мультимедийных устройствах, если водитель, к примеру, смотрит с их помощью фильм на ходу или просматривает соцсети.

«Изменения направлены на повышение безопасности движения, а также на актуализацию действующих норм, не учитывающих появление новых различных современных устройств,— говорили в ведомстве.— В случае возникновения опасности и необходимости реагирования водителя наличие какого-либо устройства в его руках может привести к ДТП». Штраф за нарушение составит 1,5 тыс. руб. (ст. 12.36.1 КоАП). Использование гаджетов в качестве навигаторов, отметим, по-прежнему разрешено. В обиход также вводится новый знак, обозначающий место стоянки машин пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб, с запретом парковки за 5 м до него. Штраф за его игнорирование составит (согласно действующей редакции КоАП) 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге, 1,5 тыс. руб. — в остальных регионах.

Поправки, расширяющие запрет гаджетов за рулем, вероятнее всего, будут контролировать с помощью дорожных камер, уверен руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов.

«Нет проблем научить камеру распознавать, что в руке у человека посторонний предмет, например смартфон или электронный кальян»,— поясняет он. Автоматические комплексы, фиксирующие разговоры по телефону, применяются уже несколько лет на дорогах в Москве (парк таких устройств в столице насчитывает 519 штук) и в других городах. Нейросеть в состоянии понять, как водитель взаимодействует с гаджетом, закрепленным на лобовом стекле, говорит господин Шкуматов. Но если телефон закреплен на панели или на решетке дефлектора обдува, то камере в него заглянуть будет сложно, обращает внимание эксперт. Он также указывает, что если строго следовать формулировкам поправок, то просмотр фильма или соцсетей на смартфоне или планшете за рулем будет запрещен, а на штатном мультимедийном устройстве — нет. Заметим, что встроенная с завода на некоторых моделях система «Яндекс Авто» автоматически блокирует просмотр контента в интернете при движении автомобиля.

«Оценка материалов фиксации по такому составу правонарушения является исключительно субъективной»,— обращает внимание эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман: автоматические камеры для проверки использования гаджетов за рулем не подходят. При этом, подчеркивает он, запрет все же необходим из соображений безопасности.

Что касается СИМ, то, как рассказывал “Ъ”, владельцы должны будут зарегистрировать их в специальном реестре (по аналогии с постановкой на учет машин в ГИБДД).

Процедура коснется и мопедов. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (с населением более 50 тыс. человек) будут созданы системы контроля за передвижением СИМ, подключение к которым будет обязательным перед каждой поездкой и, возможно, платным. Пользователи СИМ будут также обязаны останавливаться по требованию полицейских и проходить проверку на состояние опьянения. Штрафы за нарушение правил будут достигать 30 тыс. руб. (сейчас максимум 1,5 тыс. руб.).

В рамках обсуждения проектов поступило не менее 100 замечаний, предложений и комментариев, сообщили “Ъ” в Минтрансе, ряд носят технический характер, некоторые — уточняющие. Свои предложения, по данным “Ъ”, направили Ассоциация операторов микромобильности, общественное движение «Союз пешеходов России», другие общественные организации и независимые эксперты. «При завершении публичного обсуждения будет выложена сводка замечаний, предложений и комментариев с позицией Минтранса»,— пообещали в министерстве.

Иван Буранов