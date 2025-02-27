Weekend №5–2025

Последний «Онегин» балетной звезды Парижской оперы, матчасть для подготовки к церемонии вручения «Оскаров», вся правда о Золушке-убийце, одинокие свадебные платья как главные герои фэшн-перформанса, самая награжденная горнолыжница всех времен, психологические откровения о бунтующих подростках, а также театральные, кино- и выставочные премьеры и многое другое, чтобы интересно провести выходные.

31 факт об «Оскаре-2025»

Чтобы смотреть церемонию со знанием дела

Оскаровская гонка близка к финишу. В этом году среди номинантов — фильмы, которые затрагивают проблемы, близкие и понятные обычным людям. За стенами голливудских студий едва потухли пожары. А актеры и режиссеры отходят от одних небывалых скандалов и готовятся к другим. Наконец, впервые в истории на «Оскар» номинирован актер из России — Юра Борисов. Игорь Гаврилов собрал к 97-й церемонии неожиданную статистику, закулисные истории и съемочные курьезы про претендентов этого года.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

«Карьера так коротка, что хочется выступать там, где мое мастерство ценится»

Танцовщик Матьё Ганьо прощается со сценой

Носитель исключительной балетной культуры, профессионал с безупречной репутацией и авторитетом, этуаль с одной из самых продолжительных карьер в истории Парижской оперы, кумир балетоманов от Москвы до Токио Матьё Ганьо прощается со сценой 1 марта в балете «Онегин» Джона Крэнко на музыку Петра Чайковского. О Парижской опере и о том, в каких новых ролях Матьё Ганьо готов дальше выступать, он рассказал в интервью «Ъ-Weekend».

Фото: Joel Saget / AFP

Брак в высокой моде

Cедьмой выпуск Moda Povera от фэшн-куратора Оливье Сайяра

В своих перфомансах Сайяр использует историю моды как рабочий инструмент, который помогает извлечь то, что лежит в самом ее основании. В этот раз таким инструментом стали старые свадебные платья.

Фото: Ruediger Glatz

«У каждого города огромное количество текста»

Экскурсии для местных как туристический тренд в Екатеринбурге и не только

Исследователь Урала, создатель центра «Екбгуляем» и организатор школ и мастер-классов по авторским экскурсиям в разных городах России Дмитрий Москвин — о том, что такое профессия гида и почему важно показывать жителям их среду обитания.

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ

Не по накатанной

Психолог Ирина Ковалева о том, как пережить выходные с подростком

Конец недели придумали, чтобы выдыхать, но, когда дети достигают определенного возраста, в семье эти дни используют, чтобы поссориться и надуться. Родители ощущают тепло от предвкушения лыжной прогулки с отпрыском, а подросток холодно заявляет, что никуда не пойдет. Со стороны взрослых в ход идут аргументы разных весовых категорий — от пользы свежего воздуха до запрета на компьютер, а ребенок в ответ обещает не только не есть мамины котлеты, но еще и пиццу заказать. Скандал, суббота насмарку.

Фото: © 20th Century Fox Film Corp.

Потерянная туфелька и утраченная актуальность

Краткая история Золушки от египетских пирамид

75 лет назад, в феврале 1950 года, вышел мультфильм студии Уолта Диснея «Золушка» — самая известная экранизация сказки. До того как попасть на экраны всего мира, девушка, удачно обронившая туфельку, пережила немало приключений — уживалась с фараонами, много работала, убивала и была милосердной. А вот в современном мире так и не может найти свое место.

Фото: Walt Disney Productions

Ее не догонят

Горнолыжница Микаэла Шиффрин победила на Кубке мира в сотый раз

Исторический золотой финиш случился в итальянском Сестриере, где в выходные прошел этап Кубка мира в ее любимой дисциплине — слаломе. Впрочем, и предыдущие 12 побед были не менее историческими. Дело в том, что предыдущий рекордсмен по числу побед в Кубке мира, швед Ингемар Стенмарк, держал первенство в этом негласном медальном состязании с 1989 года с 86 выигранными гонками. Но Шиффрин обогнала его еще в 2023 году. Если же смотреть только на женскую горнолыжную историю, то там до того же 2023-го царствовала американка Линдси Вонн с 82 победами.

Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Самое актуальное на неделю с 27 февраля

Выставки, театральные и кинопремьеры

На киноэкранах на излете зимы — фильмы про сложные отношения с родными и близкими: авторская анимация из Австралии, российский вестерн с Юрой Борисовым и американская черная комедия в духе братьев Коэн. А московские театры на пороге весны выкладывают козыри и выпускают спектакли, претендующие на звание главных событий сезона: о них точно будут говорить и спорить. Тем временем центр столичной выставочной жизни временно переместился в подмосковный музей «Новый Иерусалим». Там представлены две яркие ретроспективы — о проектах будущего в начале XX века и о монгольских мифах сегодняшнего дня.