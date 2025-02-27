31 факт об «Оскаре-2025»

Оскаровская гонка близка к финишу. В этом году среди номинантов — фильмы, которые затрагивают проблемы, близкие и понятные обычным людям. За стенами голливудских студий едва потухли пожары. А актеры и режиссеры отходят от одних небывалых скандалов и готовятся к другим. Наконец, впервые в истории на «Оскар» номинирован актер из России — Юра Борисов. Игорь Гаврилов собрал к 97-й церемонии неожиданную статистику, закулисные истории и съемочные курьезы про претендентов этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баннер на Голливудском бульваре, где пройдет 97-я церемония награждения «Оскар»

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Баннер на Голливудском бульваре, где пройдет 97-я церемония награждения «Оскар»

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

1

Оглашение номинантов на награду Американской киноакадемии должно было состояться 17 января 2025 года, но из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес, было перенесено на 23 января 2025 года. Сама же 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2024 год должна состояться 2 марта 2025 года. Место проведения мероприятия не изменилось — она пройдет в кинотеатре Dolby Theatre на Голливудском бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на сцену во время 88-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Dolby Theatre, 2016

Фото: Kevin Winter / Getty Images Вид на сцену во время 88-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Dolby Theatre, 2016

Фото: Kevin Winter / Getty Images

2

Церемония вручения «Оскаров» впервые в истории будет транслироваться не только в телеэфире, но и на стриминг-платформе. Наряду с ABC праздник покажут на Hulu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуэтка «Оскар»

Фото: Getty Images Статуэтка «Оскар»

Фото: Getty Images

3

Ведущий церемонии — комик, телеведущий и подкастер Конан О’Брайен. В этом году он удостоился престижной награды имени Марка Твена, которую вручают лучшим представителям американского юмора. До О’Брайена ее среди прочих получали Вупи Голдберг, Стив Мартин, Дэвид Леттерман и Адам Сэндлер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конан О’Брайен, ведущий 97-й церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Arturo Holmes / Getty Images Конан О’Брайен, ведущий 97-й церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

4

В этом году не будет традиционного и любимого публикой элемента церемонии — исполнения песен, номинированных на награду. Вместо этого запланировано почтить память пожарных, погибших, защищая дома жителей Лос-Анджелеса, среди которых много деятелей киноиндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джерри Льюис в театре «Пантажес» во время 28-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Getty Images Джерри Льюис в театре «Пантажес» во время 28-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Getty Images

5

Британский комик, телеведущая и продюсер Амелия Димолденберг выступит лицом 97-й церемонии вручения «Оскара» в соцсетях. Она участвовала во всех ключевых мероприятиях оскаровского сезона и будет вести трансляцию с красной дорожки. Амелия Димолденберг — создатель и ведущая YouTube-сериала Chicken Shop Date, в котором она интервьюирует знаменитостей, поедая вместе с ними жареную курочку в фастфуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амелия Димолденберг, лицо 97-й кампании премии «Оскар» в социальных сетях и корреспондент на красной дорожке

Фото: Taylor Hill / FilmMagic Амелия Димолденберг, лицо 97-й кампании премии «Оскар» в социальных сетях и корреспондент на красной дорожке

Фото: Taylor Hill / FilmMagic

6

Лидером по количеству номинаций стал французский фильм Жака Одьяра «Эмилия Перес» — у него их 13. Это рекорд среди неанглоязычных фильмов. Раньше он принадлежал картинам «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) и «Рома» (2018), у которых было по 10 номинаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine

7

«Эмилия Перес» и «Я все еще здесь» также стали десятым и одиннадцатым неанглоязычными фильмами, претендующими на награды как «Лучший фильм» и как «Лучший фильм на иностранном языке» в одном и том же году. Это первый случай, когда два фильма номинированы в обеих категориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Я все еще здесь», режиссер Валтер Саллес, 2024

Фото: arte France Cinema, Canal+ [fr] Кадр из фильма «Я все еще здесь», режиссер Валтер Саллес, 2024

Фото: arte France Cinema, Canal+ [fr]

8

«Я все еще здесь» — первый фильм на португальском языке, выдвинутый в категории «Лучший фильм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Я все еще здесь», режиссер Валтер Саллес, 2024

Фото: arte France Cinema, Canal+ [fr] Кадр из фильма «Я все еще здесь», режиссер Валтер Саллес, 2024

Фото: arte France Cinema, Canal+ [fr]

9

Исполнительница главной роли в «Эмилии Перес» Карла София Гаскон — первая в истории трансперсона, выдвинутая на «Оскар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine

10

Карла София Гаскон исповедует японскую религию Нитирэн. Это одно из популярных японских направлений буддизма. Объектом спасения в Нитирэн является не отдельно взятый человек, а общество и страна в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine

11

После того как достоянием гласности стали давние твиты Карлы Софии Гаскон расистского, исламофобского и антиваксерского содержания, разразился скандал, в результате которого продвигавшая фильм компания Netflix перестала оплачивать актрисе транспортные расходы, и она пропустила ряд важных для киноиндустрии церемоний. Остается открытым вопрос об участии актрисы в церемонии киноакадемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карла София Гаскон, исполнительница главной роли в фильме «Эмилия Перес»

Фото: TheStewartofNY / GC Images Карла София Гаскон, исполнительница главной роли в фильме «Эмилия Перес»

Фото: TheStewartofNY / GC Images

12

В «Эмилии Перес» действие происходит в Мексике, но мексиканские сцены снимали во Франции. Тем не менее именно в Мексике вышла кинопародия на «Эмилию Перес». Мексиканская трансперсона Камила Аурора сняла 30-минутный фильм, в которой высмеиваются всевозможные стереотипы о французах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine Кадр из фильма «Эмилия Перес», режиссер Жак Одьяр, 2024

Фото: Canal+ [fr], Casa Kafka Pictures, Cine

13

В 29 лет Тимоти Шаламе стал самым молодым дважды претендентом на лучшую мужскую роль со времен Джеймса Дина в 1957-м. Шаламе номинирован за роли в фильмах «Назови меня своим именем» и «Никому не известный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимати Шаламе в главной роли, режиссер Джеймс Мэнголд, 2024

Фото: Fox Searchlight Pictures, Picture Company, Range Media Partners Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимати Шаламе в главной роли, режиссер Джеймс Мэнголд, 2024

Фото: Fox Searchlight Pictures, Picture Company, Range Media Partners

14

Звукооператор Энди Нельсон, номинированный за мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада», выдвинут на «Оскар» в 25-й раз, а вот статуэток на его полочке для наград всего две. По числу номинаций из всех здравствующих деятелей кино он уступает только 93-летнему композитору Джону Уильямсу, у которого 54 номинации и 5 статуэток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», режиссер Джон М. Чу, 2024

Фото: Movie Dubbing / Bravo Records Georgia, Universal Pictures Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», режиссер Джон М. Чу, 2024

Фото: Movie Dubbing / Bravo Records Georgia, Universal Pictures

15

Почетной награды киноакадемии в этом году вместе с ушедшим из жизни композитором Куинси Джонсом удостоена активно работающая Джульет Тейлор. Она кастинг-директор, подбиравшая актеров более чем для 100 фильмов, 43 из которых — картины Вуди Аллена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Композитор Куинси Джонс Фото: Kevin Mazur / WireImage Кастинг-директор Джульет Тейлор Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Композитор Куинси Джонс Фото: Kevin Mazur / WireImage Кастинг-директор Джульет Тейлор Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

16

Часть фильма «Анора» (6 номинаций) снята в нью-йоркском особняке, который на самом деле принадлежал русскому олигарху. Миллиардер Василий Анисимов в 1995 году купил его у итальянского автодилера. Позже дом был продан семье владелицы сети спа-салонов Ирины Давидовой. Режиссер Шон Бейкер просто вбил в поиск фразу «самый лучший и большой особняк на Брайтон-Бич». Съемки в доме продолжались три недели. Самые ценные предметы интерьера на время съемок были заменены на копии или защищены оргстеклом. Сейчас дом с панорамным видом на мост Милл-Бейсин уже показывают туристам как местную достопримечательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк на Брайтон-Бич. Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment Особняк на Брайтон-Бич. Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment

17

Процесс работы над титрами фильма «Анора» занял несколько месяцев. Шон Бейкер использовал технику ручного нанесения позолоты на кадр в сочетании со стоп-моушен-анимацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Титры к фильму «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment Титры к фильму «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment

18

Съемки сцен фильма «Анора» в ресторане Tatiana Grill на Брайтон-Бич были полной импровизацией, съемочная группа проникла в ресторан, где гуляла случайная компания. Впоследствии все, кто оказался задействован в этих киносценах, дали письменное согласие на включение кадров с ними в фильм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Tatiana Grill на Брайтон-Бич. Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment Ресторан Tatiana Grill на Брайтон-Бич. Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment

19

Актриса Линдси Нормингтон, игравшая в «Аноре» конкурентку главной героини в стриптиз-клубе, имеет опыт работы в подобных заведениях. Она консультировала съемочную группу относительно тонкостей танцев в «джентльмен-клубах». Во время съемки сцены драки и Линдси Нормингтон, и исполнительница главной роли Майки Мэдисон получили травмы. Первую помощь оказал Юра Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment

20

Сцену в «Аноре», где Юра Борисов ест бургер, снимали шесть часов. По словам актера, он вспомнил своего друга, который «ест так, будто дерется с едой», и пытался воспроизвести это ощущение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бейкер, 2024

Фото: Cre Film, FilmNation Entertainment

21

Для съемок «Конклава» Эдварда Бергера, получившего 8 номинаций на «Оскар», в павильонах итальянской студии Cinecitt была создана точная копия Сикстинской капеллы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съемки фильма «Конклав», режиссер Эдвард Бергер, 2024

Фото: Philippe Antonello / Focus Features Съемки фильма «Конклав», режиссер Эдвард Бергер, 2024

Фото: Philippe Antonello / Focus Features

22

Музыку для фильма «Конклав» написал немецкий композитор и пианист Фолькер Бертельман, более известный как Хаушка. Он славится своим прогрессивным, далеким от академизма подходом к игре на рояле. Хаушка решил, что музыка к «Конклаву» не должна быть ни слишком классической, ни слишком «церковной». В саундтреке он использовал редкие инструменты. Основные темы записаны при помощи кристаллофона, или «хрустальной гармоники» — Cristal Baschet. Это инструмент, на котором играют влажными кончиками пальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор и пианист Фолькер Бертельман

Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty Images Композитор и пианист Фолькер Бертельман

Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty Images

23

В Риге поставили памятник коту из мультфильма Гинтса Зилбалодиса «Поток» (2 номинации). «Поток» — первый латвийский фильм, получивший «Золотой глобус» и номинированный на «Оскар». Кот уже стал рижской достопримечательностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из мультфильма «Поток», режиссер Гинтс Зилбалодис, 2024 Фото: arte France Cinema, Dream Well Studio Памятник коту из мультфильма «Поток» в Риге Фото: Alexander Welscher / picture alliance / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Кадр из мультфильма «Поток», режиссер Гинтс Зилбалодис, 2024 Фото: arte France Cinema, Dream Well Studio Памятник коту из мультфильма «Поток» в Риге Фото: Alexander Welscher / picture alliance / Getty Images

24

Один из скандалов, связанных с фильмом «Бруталист» (10 номинаций), связан с использованием искусственного интеллекта. Монтажер ленты Давид Янчо рассказал прессе, что нейросети помогли улучшить произношение некоторых актеров, которым приходилось говорить в кадре на венгерском языке. Также технологию использовали, чтобы создать несколько архитектурных объектов на заднем плане. Возникли даже слухи о возможном отзыве «Бруталиста» из номинаций. Режиссер Брейди Корбет назвал проблему преувеличенной и сравнил ситуацию с привлечением каскадеров для общих планов. С его точки зрения, главную работу все равно при этом выполняют актеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Бруталист», режиссер Брейди Корбет, 2024

Фото: Andrew Lauren Productions Кадр из фильма «Бруталист», режиссер Брейди Корбет, 2024

Фото: Andrew Lauren Productions

25

В интервью подкасту WTF Брейди Корбет признался, что не заработал на фильме «Бруталист» ни цента и не может заплатить за жилье, а главный источник средств к существованию в последние годы у него — съемки рекламы. И это несмотря на то, что ему пришлось участвовать в длительном пресс-туре в поддержку картины. По его словам, так же обстоят дела у создателей еще нескольких номинированных на различные премии фильмов. Режиссер не разъяснил детали, но, вероятнее всего, в его контракте со студией указана доля с проката фильма, а он все еще продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер фильма «Бруталист» Брейди Корбет

Фото: Rebecca Sapp / Getty Images for Santa Barbara International Film Festival Режиссер фильма «Бруталист» Брейди Корбет

Фото: Rebecca Sapp / Getty Images for Santa Barbara International Film Festival

26

В создании саундтрека к фильму «Бруталист» участвовал музыкант группы Erasure и раннего состава Depeche Mode Винс Кларк. Он не был автором саундтрека, его написал сосед Кларка по лейблу Mute Records Дэниел Блумберг, который и пригласил коллегу сыграть на синтезаторе. Музыка к фильму «Бруталист» уже удостоилась премии BAFTA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Винс Кларк

Фото: Jim Dyson / Getty Images Музыкант Винс Кларк

Фото: Jim Dyson / Getty Images

27

За время подготовки к съемкам фильма «Никому не известный» (8 номинаций) в роли Боба Дилана Тимоти Шаламе выучил 40 песен музыканта, чтобы петь их в кадре, и поправился на 10 кг. Песни Дилана в его исполнении вышли отдельным альбомом, а их автор назвал игру актера очень убедительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимати Шаламе в главной роли, режиссер Джеймс Мэнголд, 2024

Фото: Fox Searchlight Pictures, Picture Company, Range Media Partners Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимати Шаламе в главной роли, режиссер Джеймс Мэнголд, 2024

Фото: Fox Searchlight Pictures, Picture Company, Range Media Partners

28

Российский релиз фильма «Субстанция» (5 номинаций) состоялся одновременно с мировым, и лента мгновенно стала самой популярной у пиратов. При этом и в официальном прокате фильм продемонстрировал серьезный результат, собрав за два месяца проката более 500 млн рублей. В российском прокате «Субстанция» соревновалась только с одним зарубежным фильмом, и тоже французским — «Граф Монте-Кристо». Остальные иностранные ленты, включая «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, собрали в тот период гораздо меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Субстанция», режиссер Корали Фаржа, 2024

Фото: «Вольга» Кадр из фильма «Субстанция», режиссер Корали Фаржа, 2024

Фото: «Вольга»

29

История, которая легла в основу фильма «Настоящая боль» (2 номинации), первоначально выглядела совсем не так, как она рассказана на экране. В 2017 году актер и режиссер Джесси Айзенберг написал для еврейского интернет-журнала Tablet рассказ «Монголия». В центре истории — два друга по колледжу, один из которых крепко стоит на ногах и уверен в себе, а другой импульсивен и трудно прогнозируем. По сюжету друзья отправлялись в путешествие в центр экотуризма в Восточной Азии. В итоге в фильме действуют двоюродные братья, которые едут в Польшу — в «холокост-тур», почтить память убитой нацистами бабушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Настоящая боль», режиссер Джесси Айзенберг, 2024

Фото: Extreme Emotions, First Look Media, Fruit Tree Кадр из фильма «Настоящая боль», режиссер Джесси Айзенберг, 2024

Фото: Extreme Emotions, First Look Media, Fruit Tree

30

Марк Хэмилл, озвучивший гризли Торна в полнометражном мультфильме «Дикий робот» (3 номинации), заявил, что работа в проекте напомнила ему ощущения от съемок в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977), в котором он исполнил роль Люка Скайуокера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «Дикий робот», режиссер Крис Сандерс, 2024

Фото: Dentsu, DreamWorks Animation Кадр из мультфильма «Дикий робот», режиссер Крис Сандерс, 2024

Фото: Dentsu, DreamWorks Animation

31

Во время работы над ролью графа Орлока в фильме «Носферату» (4 номинации) сильно похудевший Билл Скарсгорд ежедневно от трех до шести часов находился в сложном гриме, а также научился максимально понижать голос, для чего брал уроки у исландской оперной певицы Асгердур Йонсдоттир.