«У каждого города огромное количество текста»

Исследователь Урала, создатель центра «Екбгуляем» и организатор школ и мастер-классов по авторским экскурсиям в разных городах России Дмитрий Москвин — о том, что такое профессия гида и почему важно показывать жителям их среду обитания.

Беседовала Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ельцин-центр» — вид снаружи

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ «Ельцин-центр» — вид снаружи

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ

Вы по образованию политолог. Как вы оказались в сфере страноведения?

Это случилось больше 15 лет назад, я преподавал политологию и учился в аспирантуре. Тогда как раз началась культурная революция в Перми. Я много ездил туда, увлекся современным искусством. А параллельно осознавал, что мало знаю свой Екатеринбург — его историю, культуру и традиции. Так возникла новая траектория в моей жизни, и я ушел в Екатеринбургскую академию современного искусства, потом случилась работа в уральском ГЦСИ и на Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Столкнувшись с проблемами сноса исторических зданий и девальвацией культурного наследия, я осознал, что с горожанами о городе никто не разговаривает. Проводить экскурсии для местных было миссией какого-то музея и библиотеки, если что и организовывалось, то это были маленькие краеведческие истории. Так возникла идея «авторских экскурсий» по Екатеринбургу, а потом вырос объединивший их авторов проект «Екбгуляем». Ну а дальше мы четко увидели, что, если делать интересный контент, аудитория постепенно увеличивается.

Почему вы были уверены в наличии спроса?

Не был. Это и был эксперимент. Но на первую экскурсию пришли около 200 человек. Хотя мы совсем ее не рекламировали. Повесили объявление на сайте. Но, правда, одна популярная радиостанция про нас сообщила — и такой результат. Пришлось кричать, у нас даже мегафона не было. Это был 2014 год.

Потом были три экскурсии подряд в Городке чекистов (квартал конструктивистской застройки 1930-х в Екатеринбурге.— Прим. ред.). Это уже 2015-й или 2016-й. И снова каждый раз по 200 человек. Так стало окончательно понятно, что спрос есть.

Ну а дальше мы четко видели, что, если делать интересный контент, аудитория постепенно увеличивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Москвин, исследователь Урала, организатор «Екбгуляем»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Москвин, исследователь Урала, организатор «Екбгуляем»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Что вы называете интересным контентом? Вопрос и про то отчасти, чему вы учите на ваших мастер-классах и в школах авторских экскурсий.

Город жив, когда о нем говорят. Когда его судьба и судьбы его жителей сохраняются в виде историй и мифов. Город как средоточие огромного количества текстов, которые можно рассказывать. И любой горожанин способен стать автором своего города, если найдет язык интерпретации этих текстов.

В основе каждой авторской экскурсии — собственное исследование или порой расследование, из которого вырастает уникальное видение города. То, что пропущено через себя,— свой опыт, ценности, идеалы. Экскурсовод превращается в автора, когда создает собственный язык рассказа о городе. Его задача — не просто что-то собрать, а грамотно все аргументировать, чтобы за его концепцией была серьезная фундаментальная база: работа с литературой, интервью с людьми, которые связаны с темой, исследование семейных архивов. Чтобы человек был готов показать и доказать, почему порой его версия отличается от привычной стереотипной картинки. И от бесконечного копипаста одного и того же текста, который когда-то кем-то был придуман об этом городе, районе, улице, доме, площади, памятнике.

Но для этого нужен человек с немалым жизненным опытом…

Да, все так. Поэтому в наших школах авторских экскурсий мы чаще ориентируемся на средний возраст слушателей. Конечно, бывают ситуации, что и молодые люди компетентны. Но еще важно помнить, что в процессе экскурсии общение должно быть выстроено не в режиме иерархии и монолога, а в режиме диалога. Чтобы гид и слушатели взаимодействовали как равный с равным, горожанин с горожанином. Они ведь равны по отношению к предмету разговора. Только у одного чуть побольше аргументов и исследований. А у второго зато житейское восприятие. И им есть о чем поговорить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом-улитка в Городке юстиции в Екатеринбурге. Построен в 1930-е. Сейчас в нем гостиница Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Конструктивистская лестница в Музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 2 Дом-улитка в Городке юстиции в Екатеринбурге. Построен в 1930-е. Сейчас в нем гостиница Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Конструктивистская лестница в Музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

И в своих экскурсиях вы ориентировались всегда на горожан, не на туристов?

Да, именно так. С 2014 по 2018 год я в ГЦСИ создавал проект «Коды города» — организовывал пешеходные прогулки по Екатеринбургу и окрестностям, во время которых мы старались взглянуть на всем привычные места как на пересечение множества разных историй. Ну и, конечно, постепенно меня стали приглашать что-то рассказать и приезжающим в Екатеринбург. Я начал делать обзорные прогулки. Но и это разнилось с классическими турами, в которые не включали ни Белую башню, ни район Уралмаш. А я делал акцент на индустриальной истории города.

Что же касается горожан, то в общении с ними была еще одна важная задача — градозащитная. Мы говорим о городе, в котором с начала 2010-х практически без какого-либо сопротивления сносились объекты культурного наследия. И его жителям был необходим язык, чтобы объяснить, почему нельзя уничтожать то или иное здание. Им требовались база, понимание, почему иногда невозможно терять даже очень маленький домик.

Кстати, а почему?

Бывает, что эти дома оказываются последними в своем типе — больше таких нет, а они — пример того, как город застраивался. Иногда причина другая — тут важно понять, что происходило вокруг и внутри, поднять сюжеты. И самое главное —все эти домики вместе создают определенную идентичность, показывают, что город — это многообразие жизней, калейдоскоп улиц. Успешен тот город, который сохраняет многоголосие и разнообразие. Если превратить город в набор 35-этажных бараков, опереться будет абсолютно не на что.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заброшенная гостиница «Исеть» в Городке чекистов в Екатеринбурге, построена в 1930-е Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Заброшенная гостиница «Исеть» в Городке чекистов в Екатеринбурге, построена в 1930-е Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Заброшенная гостиница «Исеть» в Городке чекистов в Екатеринбурге, построена в 1930-е Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Заброшенная гостиница «Исеть» в Городке чекистов в Екатеринбурге, построена в 1930-е Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шесть лет назад возник проект «Екбгуляем». Каково его главное достижение?

Во-первых, мы создали моду на городские экскурсии в Екатеринбурге. Оказалось, что стать туристом в своем городе возможно и это жутко интересно. Некоторые участники приходят несколько раз на один и тот же маршрут, поясняя это тем, что у экскурсовода появляются новые истории, а у самого участника меняется оптика взгляда на привычные локации. Во-вторых, мы убедились, что зимой люди охотнее идут на экскурсии, чем летом,— и статистика это подтверждает. В этом году на наши экскурсии в новогодние каникулы были аншлаги. Они оказались одной из немногих альтернатив для полезного времяпрепровождения. В-третьих, наши экскурсоводы становятся авторами путеводителей, книг, аудиогидов, пабликов, инициаторами культурных мероприятий. Нынешний экскурсовод — это не женщина с флажком, а культурный агент города.

А что скажете про гостей города, которые к вам обращаются за прогулкой?

С пандемии сильно вырос запрос на индивидуальные экскурсии. Но люди приезжают с очень разным уровнем подготовки и осведомленности. Некоторым буквально на пальцах приходится объяснять азы российской истории и специфику Урала. Но в большинстве своем люди знают, зачем идут на авторскую экскурсию. Сформирован запрос на уникальный контент, на погружение в локальные смыслы, на возможность разглядеть неочевидное. Меня радует, когда удается увлечь туриста — и он возвращается. Неоднократно слышал фразу: «Нас Урал впечатлил настолько, что теперь мы хотим досконально разобраться, что он из себя представляет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Ельцин-центр» — вид снаружи Фото: Фотобанк Лори «Ельцин-центр» — вид снаружи Фото: Фотобанк Лори Дом физкультуры «Динамо», расположен на берегу городского пруда в Екатеринбурге, построен в 1934-м Фото: Фотобанк Лори «Ельцин-центр» — вид снаружи Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Интерьеры «Ельцин-центра» Фото: Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 5 «Ельцин-центр» — вид снаружи Фото: Фотобанк Лори «Ельцин-центр» — вид снаружи Фото: Фотобанк Лори Дом физкультуры «Динамо», расположен на берегу городского пруда в Екатеринбурге, построен в 1934-м Фото: Фотобанк Лори «Ельцин-центр» — вид снаружи Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Интерьеры «Ельцин-центра» Фото: Фотобанк Лори

Вы пишете книгу. О чем она?

Книга называется «Как стать автором своего города». Она о том, что мы должны перешагнуть через классическое, сформулированное 100 лет назад определение экскурсии и понять, что это очень большой жанр творческой работы. У многих сохраняется стереотип, что экскурсия — это скучная музейная дама, которая размахивает указкой, повторяет по 20–30 лет один и тот же текст, запрещает все и вся и которой вообще неинтересно понять что-то про ее слушателей. Но экскурсовод — это очень артистическая профессия.

И еще книга о том, что мы должны перешагнуть через классическое, сформулированное 100 лет назад определение экскурсии и понять, что это очень большой жанр творческой работы. У многих сохраняется стереотип, что экскурсия — это скучная тетка в музее, которая размахивает указкой, повторяет по 20–30 лет один и тот же текст, запрещает все и вся и которой вообще неинтересно понять что-то про ее слушателей. Но экскурсовод — это очень артистическая профессия. И в ней можно серьезно реализоваться.

Главное правило экскурсовода-автора: каждый раз новый текст. Ведь слушатели всегда разные и, следовательно, контекст тоже. Плюс вы же не прекращаете изучать предмет между прогулками. Все время появляются новые информанты, вскрываются подробности. Так что экскурсия — это никогда не мертвый конечный продукт. Она живет, и за счет этого интересно и рассказчику, и слушателям.

Что посмотреть на Урале, чтобы начать его понимать,— советы от Дмитрия Москвина

«Во-первых, я всегда рекомендовал туристам не читать то, что написано про Урал на десяти первых страницах поисковых сервисов. И помнить, что Урал простирается на несколько регионов и насчитывает десятки тысяч лет человеческой истории. Во-вторых, важно сформулировать свои интересы. Базово для Екатеринбурга я бы назвал пять музейных площадок: “Ельцин-центр” — не в привязке к личности, а как пример современной культурной институции с бурлящей жизнью; Музей изобразительных искусств, “Эрмитаж-Урал”, что-то из площадок по современному искусству по выбору — Музей андеграунда или Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (до 2020-го ГЦСИ) — и, наконец, музей “Невьянская икона”: там можно узнать про то, о чем еще недавно никто не подозревал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний Тагил — вид с Лисьей горы

Фото: Фотобанк Лори Нижний Тагил — вид с Лисьей горы

Фото: Фотобанк Лори

Еще назвал бы конструктивистскую застройку — она про амбиции и про уральский характер.

Если брать шире, то я всегда говорю, что если вы уж поехали на Урал, то бросьте вы этот Екатеринбург. Прямо сразу из аэропорта отправляйтесь в Нижний Тагил. Можно даже одним днем туда и обратно. Потому что это лучший пример того, как выглядит уральский заводской пейзаж, как устроена жизнь промышленного города.

А если чуть подготовиться, то откроется, что Нижний Тагил — уникальное культурное место, где еще в XIX веке возникли первые публичные музеи Урала, где развернулась вся демидовская история и где в районе Вагонки уральский авангард. Да и шикарный вид с Лисьей горы стоит поездки, как и местное современное искусство. В Нижнем Тагиле много молодых художников, которые при достаточно большой уже российской известности и востребованности выбрали остаться на родине. Потому что контекст каким-то образом помогает им реализовывать свои художественные стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Демидовский завод в Нижнем Тагиле, основанный в 1725 году. Сегодня — музейная площадка Фото: Фотобанк Лори Демидовский завод в Нижнем Тагиле, основанный в 1725 году. Сегодня — музейная площадка Фото: Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 2 Демидовский завод в Нижнем Тагиле, основанный в 1725 году. Сегодня — музейная площадка Фото: Фотобанк Лори Демидовский завод в Нижнем Тагиле, основанный в 1725 году. Сегодня — музейная площадка Фото: Фотобанк Лори

Чтобы проникнуть в историю Среднего Урала, хороший вариант — доехать вдоль Чусовой до Староуткинска, где прямо в центре сохраняются руины Демидовского завода. Там невероятно сочетается индустриальное и природное — можно сидеть и любоваться долиной реки.

Еще одно любопытное направление — вдоль реки Реж. Между городами Реж и Алапаевск не было горных заводов, и там сохранился сельскохозяйственный уклад Зауралья: деревенские усадьбы с целым комплексом построек — зимним домом, летним, амбаром. Плюс все эти ограды, ворота, резьба. Достаточно много храмов — и руинированных, и восстановленных,— музеи. Я про Мироново, Коптелово, Арамашево.

Ну и я всегда рекомендую добраться до города Ирбит. Он исторически важен как место проведения одной из крупнейших в России ярмарок, сохранил много каменной купеческой застройки. А отдельная его ценность — Музей гравюры и рисунка, где собрано более 15 тыс. работ — от Леонардо да Винчи до современных художников. Есть работы Рубенса, Рембрандта, ван Дейка, Дюрера, Гойи, Пиранези, Серова, Репина».