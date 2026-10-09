ОКР оспорит в суде запрет на флаг и гимн на юношеском олимпийском фестивале
09.10.2026, 16:25
Олимпийский комитет России (ОКР) оспорит в суде ограничение на использование национальной символики на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2027 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель организации и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Турнир пройдет с 14 по 27 февраля в румынском Брашове. Европейский олимпийский комитет (ЕОК) сообщил, что россияне выступят в нейтральном статусе. На форме они смогут разместить только логотип Олимпийского комитета России (ОКР). На церемониях награждения будет звучать гимн, который использовался для нейтральных атлетов на Играх 2024 года в Париже.
Михаил Дегтярев назвал допуск без флага и гимна «грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК.— “Ъ”)». В декабре головная структура призвала снять ограничения с российских и белорусских юниоров.
Министр спорта подчеркнул, что решение является «дискриминацией и отходом от олимпийских ценностей». «Европа вновь демонстрирует избирательный подход к собственным принципам равенства»,— написал господин Дегтярев.