ОКР оспорит в суде запрет на флаг и гимн на юношеском олимпийском фестивале

Турнир пройдет с 14 по 27 февраля в румынском Брашове. Европейский олимпийский комитет (ЕОК) сообщил, что россияне выступят в нейтральном статусе. На форме они смогут разместить только логотип Олимпийского комитета России (ОКР). На церемониях награждения будет звучать гимн, который использовался для нейтральных атлетов на Играх 2024 года в Париже.