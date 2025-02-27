Не по накатанной

Конец недели придумали, чтобы выдыхать, но, когда дети достигают определенного возраста, в семье эти дни используют, чтобы поссориться и надуться. Родители ощущают тепло от предвкушения лыжной прогулки с отпрыском, а подросток холодно заявляет, что никуда не пойдет. Со стороны взрослых в ход идут аргументы разных весовых категорий — от пользы свежего воздуха до запрета на компьютер, а ребенок в ответ обещает не только не есть мамины котлеты, но еще и пиццу заказать. Скандал, суббота насмарку.

Текст: Ирина Ковалева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заставка из анимационного ситкома «Симпсоны»

Фото: © 20th Century Fox Film Corp. Заставка из анимационного ситкома «Симпсоны»

Фото: © 20th Century Fox Film Corp.

Начну с обращения. Дорогие родители! Мы привыкли, что наши дети — это наши малыши. Они с удовольствием проводят время с нами, требуют внимания и радуются похвале. Для маленького ребенка его семья — это он сам, потому что он не способен выжить без других людей. Он точно знает, что он в порядке, если он в поле зрения родителей.

Но дети растут быстро, и всегда внезапно наступает чудесный период — тот самый подростковый возраст, когда ребенок уже не ребенок, но еще и не взрослый. Он перестает нуждаться в постоянной заботе и одобрении родителей. Он понимает, что достаточно силен, чтобы жить без их опеки. Теперь он всячески демонстрирует, что сам знает, что хорошо и что плохо. Он пытается стать автономным и отделиться. И делает это за счет отрицания всего: ваши слова и суждения ему не нравятся; то, что у вас белое, у него — черное или по крайней мере цветное в крапинку. Именно через это состояние отрицания будущий взрослый входит в большой мир, где он обретет самостоятельность и независимость от оценок других.

Тяжело в этой ситуации, конечно, всем — и подростку и взрослым. Родители не всегда готовы это принять — они привыкли к совершенно другому поведению ребенка. Это действительно серьезная эмоциональная перегрузка, причем для всех поколений семьи. Со временем интересы подростка будут меняться еще кардинальнее: ему будет необходимо личное пространство, на первое место выйдет желание нравиться не семье, а окружающим — и в первую очередь его друзьям. В этот период для него важнее социальные достижения, он хочет стать популярным именно среди сверстников. Даже если вы считаете, что его друзья «неправильные», придется смириться с тем, что он стремится быть таким же, как они: красить волосы в нечто, разговаривать на странном сленге. Конечно, в этот период он еще в состоянии, которое хорошо раскрывает фраза из фильма «Сто дней после детства»: «Плечи теленка — сердце ребенка». И конечно, ему только кажется, что он может быть самостоятельным, но понимаете это только вы. С его точки зрения, он уже вырос. И с этого момента требуется совершенно другая модель взаимодействия с ним.

Лыжная прогулка, на которую подростка тащат мама с папой, совсем не способствует популярности в его социальной среде, а значит, будет восприниматься им в штыки. Это в вашей голове дышать свежим воздухом полезно, а в его вселенной не так — он будет переживать, что над ним в этой шапке даже в лесу станут смеяться и что он не сможет оттуда выложить сторис. То есть у него на самом деле есть причины не считать, что ваше желание выгодно для него. Что же делать?

Во-первых и во-вторых, держитесь! В-третьих, осознайте, что дети растут и взрослеют. Вы родили ребенка не для того, чтобы он навечно был инфантильным. Скорее вы все же подразумеваете, что он пойдет по жизни сам. Вот и замечательно, что у орленка окрепли крылья — наступило время пробовать вылетать из гнезда. Это не значит, что он теперь любит вас меньше, он просто меняет свои внутренние ориентиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Психолог Ирина Ковалева

Фото: из личного архива Ирины Ковалевой Психолог Ирина Ковалева

Фото: из личного архива Ирины Ковалевой

Пора искать компромисс — это лучший и самый конструктивный выход из любой ситуации. Вы договариваетесь и идете на сделку ради варианта, при котором всем будет хорошо. Важно, чтобы решение было согласовано с обеих сторон и устраивало всех. Когда вы продавливаете, навязываете свое и при этом угрожаете ребенку, если он не подчинится вашей воле,— это шантаж. Сила действия, как известно, рождает силу противодействия, что контрпродуктивно. Ищите тот хрупкий баланс, то соломоново решение, при котором все участники процесса будут думать, что они принимают ситуацию, потому что она им нравится или для них приемлема. Тем самым вы воспитываете в ребенке также умение договариваться — это долгосрочное вложение, а не только способ разрешить сиюминутный конфликт. Однажды применив эту процедуру, вы внедряете в семью здоровую коммуникацию, когда вы слушаете оппонента и сами что-то ему говорите. Так мы учимся взаимодействовать не в позиции «взрослый-ребенок», а в позиции «взрослый-взрослый».

Конечно, все это вызывает в родителях протест: «Еще молоко на губах не обсохло!» Нет, так больше с ним разговаривать не стоит. Постарайтесь не унижать молодого человека, который выстраивает самость. Да, сейчас у него вот такие «не такие» друзья, но он с ними проходит определенные жизненные ситуации, они делают или умеют что-то такое, чему он тоже хотел бы научиться. Ругая его окружение и запрещая с ним общаться, вы только настраиваете ребенка против себя. Представьте, что он вдруг начнет обсуждать ваших друзей, давать им нелицеприятные характеристики. Если он не имеет на это права, тогда и вы не можете критиковать его выбор. Вы можете высказать свое мнение мягко, с позиции «я так думаю», но решать он будет сам, ведь у вас не получится целыми днями отслеживать, где он и с кем. Его окружение вам нужно знать и если не любить, то хотя бы принимать,— оно способствует взрослению вашего ребенка.

В процессе поиска компромисса очень важно предлагать варианты, а не только критиковать. Это помогает соблюсти баланс безопасности и самостоятельности. Если вы понимаете, что ситуация критическая — например, ваш одиннадцатилетка собрался уехать на неделю в горы с совершенно незнакомыми людьми,— вы можете сказать твердое «нет», но объяснить подростку, что запрет вызван тем, что вы за него отвечаете и это ваша родительская обязанность согласно Конституции РФ. Необходимо, чтобы ваши аргументы были логичными и преподносились спокойным тоном — четко, но без нажима.

Еще поможет принятие. Часто случается, что родители решаются отпустить ребенка куда-то, а возвращается он уже совершенно другим — у него другой взгляд, он по-другому держит голову. Он может ничего вам не рассказывать, но это верный знак, что в этой поездке он приобрел опыт самостоятельности, который помог ему повзрослеть. Главное — не включать панику и не лезть с расспросами. Лучше мягко завести разговор о себе, сообщить, что происходило у вас, пока его не было. Когда он поймет, что на него не давят и не осуждают, он расскажет все, что посчитает нужным. Если ребенок где-то оступился, не пилите его: «Вот, вляпался! А я тебе говорила!» После такой реакции он просто не будет с вами ничем делиться. Лучше сказать, что вы гордитесь тем, как он попытался решить проблему, а потом помочь ему разобрать ситуацию и сделать из нее выводы, но без менторства.

И наконец, обновляйте семейные традиции. Попробуйте вместе с ребенком то, что он сам хочет. Подключитесь к его молодой энергии. Это бывает весело! Мой сын ужасно хотел встретить Новый год в метро — просто мечтал. И мы это сделали. Вспоминаем теперь как забавный эксперимент. Поддерживайте порывы ребенка, по мере возможности помогайте в их реализации, выходите за рамки вместе — кто знает, быть может, его увлечение съемками рилс потом перерастет в успешную режиссерскую карьеру. Радуйтесь вместе с ним, пробуйте вновь смотреть на мир юными глазами и благодарите его за то, что он показывает вам те вещи, которые для вас без него недоступны. Мы привыкаем жить по накатанной, а дети вносят в нашу повседневность что-то необычное. Спасибо им, что тренируют нашу нейросеть, ведь мозг любит повторение, но учится и развивается только на различиях. А иногда спасибо им и за то, что позволили покататься на лыжах одним — и в свое удовольствие.