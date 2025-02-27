Самое актуальное на неделю с 27 февраля
Выставки, театральные и кинопремьеры
На киноэкранах на излете зимы — фильмы про сложные отношения с родными и близкими: авторская анимация из Австралии, российский вестерн с Юрой Борисовым и американская черная комедия в духе братьев Коэн. А московские театры на пороге весны выкладывают козыри и выпускают спектакли, претендующие на звание главных событий сезона: о них точно будут говорить и спорить. Тем временем центр столичной выставочной жизни временно переместился в подмосковный музей «Новый Иерусалим». Там представлены две яркие ретроспективы — о проектах будущего в начале XX века и о монгольских мифах сегодняшнего дня.
Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви
- Музей «Новый Иерусалим», Истра
до 25 мая
На выставку-посвящение художнику Александру Лабасу, со дня рождения которого в этом году исполняется 125 лет, нужно идти в лирическом настроении. Она переносит в начало XX века с его верой в научно-технический прогресс. Первые полеты, дирижабли, мечты о космосе — тот контекст, в котором Лабас творил с детства. Но человеком и его будущим он был увлечен все-таки больше, чем механизмами.
Три раздела выставки — «Предчувствие», «Сотворение» и «Невесомость» — погружают в самый яркий период творчества Александра Лабаса. 1920–1930-е годы — время, когда ученик авангардной школы живописи вступил в Общество художников-станковистов (ОСТ) и пришел к романтичному футуризму — писал человека в полете, город в движении, природу в солнечной дымке.
На выставке — более 150 живописных и графических работ из собраний 18 музеев России. Дирижабли соседствуют с южными пейзажами. По серии картин о Москве можно изучать, как сильно изменился город за век. Дневниковые записи художника создают ощущение доверительной беседы, а видеопроекции и футуристическая музыка — атмосферу ирреальности.
Большой материал о том, как живописец Александр Лабас искал человека среди машин, в материале «Ъ-Weekend».
Зорикто Доржиев. Повелитель снов
- Музей «Новый Иерусалим», Истра
до 18 мая
Ретроспектива «бурятского Бэнкси» Зорикто Доржиева погружает в мир причудливых образов на стыке академической живописи, монгольской мифологии и стрит-арт-стилистики. Его работы включены в коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, а выставки проходят по всему миру. Так ультрасовременно выглядит искусство из регионов, когда не игнорирует мировой контекст. Художник приглашает зрителей стать кочевниками и отправиться в путешествие по внутренней вселенной человека. На этом пути встретятся детские мечты, мифические персонажи и сложные женские образы. Тотальная инсталляция приводит к произведениям в авторском стиле ваджра-панк, самобытно переосмысляющем архетипы культуры.
Люби меня, как я тебя
- ММОМА, Москва
до 20 апреля
В начале весны на вечные темы любви, отношений и семьи коллективно высказываются современные российские художники разных поколений. Эта выставка-перекличка из серии «Коллекция. Точка обзора» — более камерная, но и более сфокусированная, чем регулярные проекты ММОМА. Свои версии романтических переживаний на фоне истории XX века представляют шестидесятники Владимир Янкилевский, Лев Табенкин, Вадим Сидур, Екатерина Григорьева. За переходный период отвечают Айдан Салахова, Анастасия Хорошилова, Андрей Бартенев. А над любовью сегодняшнего дня размышляют художники Роман Мокров и Юрий Григорян-младший.
Посмотри в глаза чудовищ
- Эрмитаж, Санкт-Петербург
до 9 марта
Монстрам и чудовищам всех мастей посвящена выставка «Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители». Более 250 экспонатов из античного, ассирийского и египетского собраний Эрмитажа рассказывают о существах, которые олицетворяли страхи наших предков перед стихией, неизвестностью, смертью. В этом бестиарии есть змееподобные гидры, медуза Горгона, демонические сирены и, конечно, драконы. На выставке всем им можно абсолютно безопасно посмотреть в глаза и заметить, как эти образы перекочевали из античного мира в искусство Средних веков, эпохи Возрождения и Нового времени.
КВ-7. Михаил Рогинский
- Музей «Полторы комнаты», Санкт-Петербург
до 15 марта
Художника-нонконформиста Рогинского родом из советских 1930-х все время пытались приписать к какому-то из современных ему стилей, а он упорно в них не умещался. В серии дверей искали склонность к реди-мейду и наследие Марселя Дюшана. Абстракционизмом называли его живописное прочтение метлахской кафельной плитки. За портреты примусов, чайников из родного коммунального мира окрестили «отцом российского поп-арта». Сам Рогинский настаивал, что пишет жизнь как документалист. Он делал это в Москве и продолжил делать в парижской эмиграции — по памяти: «Эти дома советские, трамваи — это не ужас. И сейчас не ужас, и никогда ужасом не было». Взгляд художника на город со всеми его шероховатостями и колкостями, действительно, немного меланхоличный, но любовный.
Экспозиция в квартире №7 музея «Полторы комнаты» — первая за 20 лет персональная выставка Михаила Рогинского в Санкт-Петербурге. Более двух сотен работ, созданных с конца 1960-х по 2003 год, заполнили все стены этого похожего на неотремонтированную мастерскую пространства. Примерно в такой обстановке — на складе московской промзоны — они и хранились, пока их не заметили коллекционеры. Проект в Петербурге — редкий шанс увидеть целиком эту часть наследия художника, до того как она разойдется по музеям и частным собраниям.
«Дон Кихот»
- Театр наций
Режиссер Антон Федоров
27 и 28 февраля
Самая ожидаемая премьера сезона: Федоров выпускает свой первый спектакль в Театре наций и впервые работает с Тимофеем Трибунцевым — актером невероятной органики, силы и темперамента. Трибунцев сыграет героя Сервантеса совсем не таким, каким мы привыкли себе его представлять.
Режиссер ставит под сомнение образ Дон Кихота как прекрасного романтика и борца за справедливость. Его хитроумный идальго — тиран, он стремится подчинить жизнь окружающих правилам дешевого рыцарского романа, где все просто и понятно, где есть настоящая любовь и честная борьба. Но реальность оказывает ему жесткое сопротивление.
Федоров традиционно выступает не только режиссером и автором пьесы, но и художником спектакля — переносит его действие в заброшенную прачечную.
«Андре Шенье»
- Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко
Режиссер Александр Титель
7, 8, 9 марта
Поэт Андре Шенье воспевал идеалы Великой французской революции, но погиб на эшафоте, как и 30 тысяч других жертв террора. «Андре Шенье» — самое известное сочинение композитора Умберто Джордано, представителя итальянского веризма — стиля, который не чурался взглянуть в лицо реальности. «Любовь и искусство в хаосе революции» — так определяет тему оперы главный режиссер театра Александр Титель.
Его спектакль станет первой постановкой «Андре Шенье» на московской сцене. Сценография и костюмы выдержаны в красной цветовой гамме, при их создании художники Александр и Мария Боровские вдохновлялись картинами раннего Ренессанса.
Партитура оперы драматична и разнообразна: она включает и стилизации мелодий XVIII века, и знаменитую «Марсельезу», а от солистов требует виртуозного владения голосом и техникой речитатива. Дирижером-постановщиком выступит итальянец Пьетро Маццетти, для которого премьера станет дебютом в России.
«Торговцы резиной»
- Агентство «Арт-Партнер XXI», на сцене МТЮЗа
Режиссер Петр Шерешевский
10 и 11 марта
Комедии «израильского Зощенко» Ханоха Левина в Москве ставят не так часто, хотя они весьма оригинальны и совмещают брутальный гротеск и печальную нежность. Вот и в «Торговцах резиной» анекдотическая ситуация с наследством в виде десяти тысяч упаковок презервативов вызывает не только смех, но и сострадание к нелепым героям, мечтающим о счастье.
Для постановки пьесы Леонид Роберман, директор агентства «Арт-Партнер XXI», пригласил режиссера Петра Шерешевского, каждая премьера которого становится громким событием, и собрал звездную команду актеров: Игорь Верник (МХТ им. Чехова), Полина Кутепова (Мастерская Петра Фоменко) и Виталий Коваленко (Александринка, Театр наций). Жанр премьеры заявлен как спектакль-кабаре — музыку для него пишет постоянный соавтор режиссера Ванечка (Оркестр приватного танца).
«Silent Opera: В поисках протагониста»
- Bibliotheca, Москва
начало весны
В марте в pop-up-пространстве Bibliotheca в квартале «Золотой» на Софийской набережной пройдет премьера оперной инсталляции-перформанса «Silent Opera: В поисках протагониста». Куратором события выступит Performa by Sound Up — новый проект фестиваля неординарных музыкальных событий.
В театральную площадку превратят чашу 25-метрового бассейна. Режиссер Silent Opera Юрий Квятковский поставит перед собой и слушателем трудные вопросы: что делает героя героем, чем опасно неуемное желание им стать и почему геройство иногда лучше оставить воображению и книгам? А обрамлением для истории станут хиты барочных опер Георга Генделя, Клаудио Монтеверди, Генри Пёрселла и Антонио Вивальди. Арт-партнером события выступит галерея «Триумф»: в лаундже разместятся работы из их коллекции.
Это уже второй авторский перформанс в пространстве Bibliotheca, который поддержал как генеральный партнер девелопер Capital Group. Еще один партнер премьеры — Sovcombank Wealth Management.
Издательский дом «Коммерсантъ» выступит генеральным информационным партнером мероприятия. В пространстве Bibliotheca на один вечер будет создано подпространство клуба «Коммерсантъ» — нового сообщества, объединяющего людей, готовых инвестировать свои знания, ресурсы и время в социальные проекты.
«Кончится лето»
- Владимир Мункуев, Максим Арбугаев
Братья пускаются в бега с сумкой украденного золота. Впечатляющая трансформация обаятельного Юры Борисова в одного из самых страшных героев современного российского кино. Без пяти минут вестерн с отсылками к Балабанову — триумфатор фестиваля «Маяк».
«Мемуары улитки»
- Адам Бенджамин Эллиот
Разлученная с братом сиротка размышляет о своей несчастной жизни, разводит улиток и находит близкого человека — бодрую курящую старушку. Мрачно-веселый мультфильм сделан в технике стоп-моушен, номинирован на «Оскар» в анимационной категории и не предназначен для детей.
«Чокнутые»
- Дито Монтиель
Есть вещи пострашнее любых криминальных разборок: например, когда в одном доме собираются вся родня и друзья. Черная комедия в духе фильмов братьев Коэн собрала мощный актерский состав — Эд Харрис, Билл Мюррей, Пит Дэвидсон, Дженнифер Кулидж,— но сдержанные первые отзывы.