Самое актуальное на неделю с 27 февраля

На выставку-посвящение художнику Александру Лабасу, со дня рождения которого в этом году исполняется 125 лет, нужно идти в лирическом настроении. Она переносит в начало XX века с его верой в научно-технический прогресс. Первые полеты, дирижабли, мечты о космосе — тот контекст, в котором Лабас творил с детства. Но человеком и его будущим он был увлечен все-таки больше, чем механизмами.

Три раздела выставки — «Предчувствие», «Сотворение» и «Невесомость» — погружают в самый яркий период творчества Александра Лабаса. 1920–1930-е годы — время, когда ученик авангардной школы живописи вступил в Общество художников-станковистов (ОСТ) и пришел к романтичному футуризму — писал человека в полете, город в движении, природу в солнечной дымке.

На выставке — более 150 живописных и графических работ из собраний 18 музеев России. Дирижабли соседствуют с южными пейзажами. По серии картин о Москве можно изучать, как сильно изменился город за век. Дневниковые записи художника создают ощущение доверительной беседы, а видеопроекции и футуристическая музыка — атмосферу ирреальности.

Большой материал о том, как живописец Александр Лабас искал человека среди машин, в материале «Ъ-Weekend».