Ее не догонят

Исторический золотой финиш случился в итальянском Сестриере, где в выходные прошел этап Кубка мира в ее любимой дисциплине — слаломе. Впрочем, и предыдущие 12 побед были не менее историческими. Дело в том, что предыдущий рекордсмен по числу побед в Кубке мира, швед Ингемар Стенмарк, держал первенство в этом негласном медальном состязании с 1989 года с 86 выигранными гонками. Но Шиффрин обогнала его еще в 2023 году. Если же смотреть только на женскую горнолыжную историю, то там до того же 2023-го царствовала американка Линдси Вонн с 82 победами.

Текст: Алина Трофимова