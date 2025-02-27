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Ее не догонят

Горнолыжница Микаэла Шиффрин победила на Кубке мира в сотый раз

Исторический золотой финиш случился в итальянском Сестриере, где в выходные прошел этап Кубка мира в ее любимой дисциплине — слаломе. Впрочем, и предыдущие 12 побед были не менее историческими. Дело в том, что предыдущий рекордсмен по числу побед в Кубке мира, швед Ингемар Стенмарк, держал первенство в этом негласном медальном состязании с 1989 года с 86 выигранными гонками. Но Шиффрин обогнала его еще в 2023 году. Если же смотреть только на женскую горнолыжную историю, то там до того же 2023-го царствовала американка Линдси Вонн с 82 победами.

Текст: Алина Трофимова

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«100 побед в Кубке мира у Микаэлы — это невероятно и очень впечатляюще. Одно я могу сказать точно: Микаэла была и будет лучшей в истории»,— сказала Аннемари Мозер-Прёлль, которой долгое время принадлежал рекорд по числу побед в Кубке мира. Австрийка 62 раза становилась победительницей на этапах Кубка мира.

«100 побед в Кубке мира у Микаэлы — это невероятно и очень впечатляюще. Одно я могу сказать точно: Микаэла была и будет лучшей в истории»,— сказала Аннемари Мозер-Прёлль, которой долгое время принадлежал рекорд по числу побед в Кубке мира. Австрийка 62 раза становилась победительницей на этапах Кубка мира.

Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Микаэле Шиффрин 29 лет. Впервые она стартовала на Кубке мира в марте 2011 года, когда ей было 16. Кубок мира по горнолыжному спорту — ежегодный цикл соревнований, в ходе которых сильнейшие спортсмены по очковой системе выявляют победителей в общем зачете и в отдельных дисциплинах. В каждом сезоне проводится от 36 до 45 этапов.

Микаэле Шиффрин 29 лет. Впервые она стартовала на Кубке мира в марте 2011 года, когда ей было 16. Кубок мира по горнолыжному спорту — ежегодный цикл соревнований, в ходе которых сильнейшие спортсмены по очковой системе выявляют победителей в общем зачете и в отдельных дисциплинах. В каждом сезоне проводится от 36 до 45 этапов.

Фото: Nathan Bilow / AP

Первую победу на этапе Кубка мира Шиффрин одержала 20 декабря 2012 года, в 17-летнем возрасте, выиграв слалом. Затем последовали еще 62 победы в ее любимой горнолыжной дисциплине.

Первую победу на этапе Кубка мира Шиффрин одержала 20 декабря 2012 года, в 17-летнем возрасте, выиграв слалом. Затем последовали еще 62 победы в ее любимой горнолыжной дисциплине.

Фото: Giovanni Auletta, File / AP

Первую победу на этапе Кубка мира Шиффрин одержала 20 декабря 2012 года, в 17-летнем возрасте, выиграв слалом. Затем последовали еще 62 победы в ее любимой горнолыжной дисциплине.

Первую победу на этапе Кубка мира Шиффрин одержала 20 декабря 2012 года, в 17-летнем возрасте, выиграв слалом. Затем последовали еще 62 победы в ее любимой горнолыжной дисциплине.

Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images

Американка выигрывала на Кубке мира во всех шести видах соревнований, которые проводятся в горных лыжах: помимо 63 побед в слаломе у нее 22 — в гигантском слаломе, 5 — в супергиганте, 4 — в скоростном спуске, 5 — в параллельных соревнованиях и 1 — в альпийской комбинации.

Американка выигрывала на Кубке мира во всех шести видах соревнований, которые проводятся в горных лыжах: помимо 63 побед в слаломе у нее 22 — в гигантском слаломе, 5 — в супергиганте, 4 — в скоростном спуске, 5 — в параллельных соревнованиях и 1 — в альпийской комбинации.

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

В наградном шкафу Шиффрин два золота и серебро Олимпийских игр и 15 медалей чемпионатов мира, в том числе восемь золотых.

В наградном шкафу Шиффрин два золота и серебро Олимпийских игр и 15 медалей чемпионатов мира, в том числе восемь золотых.

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images

Первое олимпийское золото американка выиграла на Олимпиаде в Сочи в 19 лет. Тогда она на полсекунды (это очень много по меркам слалома) опередила австрийку Марлиз Шильд, которой все прочили победу.

Первое олимпийское золото американка выиграла на Олимпиаде в Сочи в 19 лет. Тогда она на полсекунды (это очень много по меркам слалома) опередила австрийку Марлиз Шильд, которой все прочили победу.

Фото: Fredrik Von Erichsen / picture alliance / Getty Images

На Играх в Сочи Шиффрин стала самой молодой горнолыжницей, завоевавшей золото в олимпийском слаломе.

На Играх в Сочи Шиффрин стала самой молодой горнолыжницей, завоевавшей золото в олимпийском слаломе.

Фото: AAron Ontiveroz / The Denver Post

А вот Олимпийские игры в Китае в 2022 году обернулась катастрофой — Шиффрин не смогла финишировать в трех своих профильных видах: слаломе, гигантском слаломе и альпийской комбинации. Китай она покинула без медалей — впервые с 2014 года.

А вот Олимпийские игры в Китае в 2022 году обернулась катастрофой — Шиффрин не смогла финишировать в трех своих профильных видах: слаломе, гигантском слаломе и альпийской комбинации. Китай она покинула без медалей — впервые с 2014 года.

Фото: Alex Pantling / Getty Images

На многих соревнования Микаэлу Шиффрин сопровождает ее мама Айлин. Родители Шиффрин познакомились, когда оба работали в Медицинском центре Святой Елизаветы в Брайтоне (штат Массачусетс). Джефф был врачом и проходил практику в области кардиоторакальной хирургии, Айлин трудилась медсестрой в реанимации.

На многих соревнования Микаэлу Шиффрин сопровождает ее мама Айлин. Родители Шиффрин познакомились, когда оба работали в Медицинском центре Святой Елизаветы в Брайтоне (штат Массачусетс). Джефф был врачом и проходил практику в области кардиоторакальной хирургии, Айлин трудилась медсестрой в реанимации.

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Микаэла Шиффрин впервые встала на лыжи в три года.

Микаэла Шиффрин впервые встала на лыжи в три года.

Фото: соцсети Микаэлы Шиффрин

Внезапная смерть отца, Джеффа, в результате несчастного случая в феврале 2020 года стала для спортсменки тяжелым потрясением. Шиффрин на время прекратила участвовать в соревнованиях и боролась с тяжелой депрессией.

Внезапная смерть отца, Джеффа, в результате несчастного случая в феврале 2020 года стала для спортсменки тяжелым потрясением. Шиффрин на время прекратила участвовать в соревнованиях и боролась с тяжелой депрессией.

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images

В прошлом сезоне Шиффрин не смогла в шестой раз выиграть «Большой хрустальный глобус» (главную награду Кубка мира) после тяжелого падения в скоростном спуске в Кортине д’Ампеццо. И была вынуждена пропустить два месяца соревнований из-за травмы. Но одержала победу в первой же гонке после возвращения и по итогам прошлого сезона завоевала Кубок мира в слаломе — в восьмой раз за свою карьеру.

В прошлом сезоне Шиффрин не смогла в шестой раз выиграть «Большой хрустальный глобус» (главную награду Кубка мира) после тяжелого падения в скоростном спуске в Кортине д’Ампеццо. И была вынуждена пропустить два месяца соревнований из-за травмы. Но одержала победу в первой же гонке после возвращения и по итогам прошлого сезона завоевала Кубок мира в слаломе — в восьмой раз за свою карьеру.

Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images

За свои 14 лет выступлений на Кубке мира она также выиграла 16 кубков: пять — в общем зачете, восемь — в слаломе, два — в гигантском слаломе и один — в супергиганте.

За свои 14 лет выступлений на Кубке мира она также выиграла 16 кубков: пять — в общем зачете, восемь — в слаломе, два — в гигантском слаломе и один — в супергиганте.

Фото: Helen H. Richardson / The Denver Post / Getty Images

Сотую победу в Кубке Шиффрин могла одержать еще в конце ноября прошлого года в гонке в американском Киллингтоне, одном из своих любимых курортов. Но там она упала в гигантском слаломе, получила колотую рану живота и два месяца восстанавливалась.

Сотую победу в Кубке Шиффрин могла одержать еще в конце ноября прошлого года в гонке в американском Киллингтоне, одном из своих любимых курортов. Но там она упала в гигантском слаломе, получила колотую рану живота и два месяца восстанавливалась.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

За день до победы в Сестриере она впервые за долгие годы не смогла квалифицироваться во вторую попытку в гигантском слаломе.

За день до победы в Сестриере она впервые за долгие годы не смогла квалифицироваться во вторую попытку в гигантском слаломе.

Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images

С сотой победой Шиффрин поздравили легендарные спортсмены. В частности, теннисисты Роджер Федерер, Билли Джин Кинг и Ига Швёнтек. «Я болею за тебя уже много лет, и эти цифры просто невероятны. Я — твой настоящий фанат»,— сказал Федерер.

С сотой победой Шиффрин поздравили легендарные спортсмены. В частности, теннисисты Роджер Федерер, Билли Джин Кинг и Ига Швёнтек. «Я болею за тебя уже много лет, и эти цифры просто невероятны. Я — твой настоящий фанат»,— сказал Федерер.

Фото: Jari Pestelacci / JustPictures / LiveMedia / NurPhoto / Getty Images

«Это даже сложно себе представить — 100 побед. Это стратосфера, даже не атмосфера. Просто невозможно поверить, что кто-то может достичь этого»,— сказал Франц Кламмер, знаменитый австриец, выигравший 25 гонок Кубка мира и пять «Малых хрустальных глобусов» в скоростном спуске в 70-х годах прошлого века.

«Это даже сложно себе представить — 100 побед. Это стратосфера, даже не атмосфера. Просто невозможно поверить, что кто-то может достичь этого»,— сказал Франц Кламмер, знаменитый австриец, выигравший 25 гонок Кубка мира и пять «Малых хрустальных глобусов» в скоростном спуске в 70-х годах прошлого века.

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

С 2021 года Микаэла встречается с одним из лучших норвежских горнолыжников — Александром Омодтом Кильде, обладателем Кубка мира в общем зачете и призером Олимпиады. Пара обручилась в апреле прошлого года.

С 2021 года Микаэла встречается с одним из лучших норвежских горнолыжников — Александром Омодтом Кильде, обладателем Кубка мира в общем зачете и призером Олимпиады. Пара обручилась в апреле прошлого года.

Фото: Jure Makovec / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

С 2021 года Микаэла встречается с одним из лучших норвежских горнолыжников — Александром Омодтом Кильде, обладателем Кубка мира в общем зачете и призером Олимпиады. Пара обручилась в апреле прошлого года.

С 2021 года Микаэла встречается с одним из лучших норвежских горнолыжников — Александром Омодтом Кильде, обладателем Кубка мира в общем зачете и призером Олимпиады. Пара обручилась в апреле прошлого года.

Фото: Paul Brechu / Agence Zoom / Getty Images

По традиции победители слаломных соревнований Кубка мира в Финляндии получают в качестве приза олененка. У Микаэлы есть собственное стадо из восьми северных оленей. Их зовут Рудольф (2013), Свен (2016), Мистер Грю (2018), Ингемар (2019), Лоракс и Санни (2022), Грогу (2023) и Рори (2024), все они живут в Лапландии.

По традиции победители слаломных соревнований Кубка мира в Финляндии получают в качестве приза олененка. У Микаэлы есть собственное стадо из восьми северных оленей. Их зовут Рудольф (2013), Свен (2016), Мистер Грю (2018), Ингемар (2019), Лоракс и Санни (2022), Грогу (2023) и Рори (2024), все они живут в Лапландии.

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP

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«100 побед в Кубке мира у Микаэлы — это невероятно и очень впечатляюще. Одно я могу сказать точно: Микаэла была и будет лучшей в истории»,— сказала Аннемари Мозер-Прёлль, которой долгое время принадлежал рекорд по числу побед в Кубке мира. Австрийка 62 раза становилась победительницей на этапах Кубка мира.

Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Микаэле Шиффрин 29 лет. Впервые она стартовала на Кубке мира в марте 2011 года, когда ей было 16. Кубок мира по горнолыжному спорту — ежегодный цикл соревнований, в ходе которых сильнейшие спортсмены по очковой системе выявляют победителей в общем зачете и в отдельных дисциплинах. В каждом сезоне проводится от 36 до 45 этапов.

Фото: Nathan Bilow / AP

Первую победу на этапе Кубка мира Шиффрин одержала 20 декабря 2012 года, в 17-летнем возрасте, выиграв слалом. Затем последовали еще 62 победы в ее любимой горнолыжной дисциплине.

Фото: Giovanni Auletta, File / AP

Первую победу на этапе Кубка мира Шиффрин одержала 20 декабря 2012 года, в 17-летнем возрасте, выиграв слалом. Затем последовали еще 62 победы в ее любимой горнолыжной дисциплине.

Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images

Американка выигрывала на Кубке мира во всех шести видах соревнований, которые проводятся в горных лыжах: помимо 63 побед в слаломе у нее 22 — в гигантском слаломе, 5 — в супергиганте, 4 — в скоростном спуске, 5 — в параллельных соревнованиях и 1 — в альпийской комбинации.

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

В наградном шкафу Шиффрин два золота и серебро Олимпийских игр и 15 медалей чемпионатов мира, в том числе восемь золотых.

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images

Первое олимпийское золото американка выиграла на Олимпиаде в Сочи в 19 лет. Тогда она на полсекунды (это очень много по меркам слалома) опередила австрийку Марлиз Шильд, которой все прочили победу.

Фото: Fredrik Von Erichsen / picture alliance / Getty Images

На Играх в Сочи Шиффрин стала самой молодой горнолыжницей, завоевавшей золото в олимпийском слаломе.

Фото: AAron Ontiveroz / The Denver Post

А вот Олимпийские игры в Китае в 2022 году обернулась катастрофой — Шиффрин не смогла финишировать в трех своих профильных видах: слаломе, гигантском слаломе и альпийской комбинации. Китай она покинула без медалей — впервые с 2014 года.

Фото: Alex Pantling / Getty Images

На многих соревнования Микаэлу Шиффрин сопровождает ее мама Айлин. Родители Шиффрин познакомились, когда оба работали в Медицинском центре Святой Елизаветы в Брайтоне (штат Массачусетс). Джефф был врачом и проходил практику в области кардиоторакальной хирургии, Айлин трудилась медсестрой в реанимации.

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Микаэла Шиффрин впервые встала на лыжи в три года.

Фото: соцсети Микаэлы Шиффрин

Внезапная смерть отца, Джеффа, в результате несчастного случая в феврале 2020 года стала для спортсменки тяжелым потрясением. Шиффрин на время прекратила участвовать в соревнованиях и боролась с тяжелой депрессией.

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images

В прошлом сезоне Шиффрин не смогла в шестой раз выиграть «Большой хрустальный глобус» (главную награду Кубка мира) после тяжелого падения в скоростном спуске в Кортине д’Ампеццо. И была вынуждена пропустить два месяца соревнований из-за травмы. Но одержала победу в первой же гонке после возвращения и по итогам прошлого сезона завоевала Кубок мира в слаломе — в восьмой раз за свою карьеру.

Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images

За свои 14 лет выступлений на Кубке мира она также выиграла 16 кубков: пять — в общем зачете, восемь — в слаломе, два — в гигантском слаломе и один — в супергиганте.

Фото: Helen H. Richardson / The Denver Post / Getty Images

Сотую победу в Кубке Шиффрин могла одержать еще в конце ноября прошлого года в гонке в американском Киллингтоне, одном из своих любимых курортов. Но там она упала в гигантском слаломе, получила колотую рану живота и два месяца восстанавливалась.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

За день до победы в Сестриере она впервые за долгие годы не смогла квалифицироваться во вторую попытку в гигантском слаломе.

Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images

С сотой победой Шиффрин поздравили легендарные спортсмены. В частности, теннисисты Роджер Федерер, Билли Джин Кинг и Ига Швёнтек. «Я болею за тебя уже много лет, и эти цифры просто невероятны. Я — твой настоящий фанат»,— сказал Федерер.

Фото: Jari Pestelacci / JustPictures / LiveMedia / NurPhoto / Getty Images

«Это даже сложно себе представить — 100 побед. Это стратосфера, даже не атмосфера. Просто невозможно поверить, что кто-то может достичь этого»,— сказал Франц Кламмер, знаменитый австриец, выигравший 25 гонок Кубка мира и пять «Малых хрустальных глобусов» в скоростном спуске в 70-х годах прошлого века.

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

С 2021 года Микаэла встречается с одним из лучших норвежских горнолыжников — Александром Омодтом Кильде, обладателем Кубка мира в общем зачете и призером Олимпиады. Пара обручилась в апреле прошлого года.

Фото: Jure Makovec / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

С 2021 года Микаэла встречается с одним из лучших норвежских горнолыжников — Александром Омодтом Кильде, обладателем Кубка мира в общем зачете и призером Олимпиады. Пара обручилась в апреле прошлого года.

Фото: Paul Brechu / Agence Zoom / Getty Images

По традиции победители слаломных соревнований Кубка мира в Финляндии получают в качестве приза олененка. У Микаэлы есть собственное стадо из восьми северных оленей. Их зовут Рудольф (2013), Свен (2016), Мистер Грю (2018), Ингемар (2019), Лоракс и Санни (2022), Грогу (2023) и Рори (2024), все они живут в Лапландии.

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP

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