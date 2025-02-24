Times: Макрон и Стармер попробуют уговорить Трампа не вести переговоры с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер хотят уговорить президента США Дональда Трампа не продолжать двусторонние переговоры с Россией по украинскому конфликту. В обмен они предложат обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины, сообщает The Times со ссылкой на источники. Господин Макрон прибудет в Вашингтон сегодня, 24 февраля. Господин Стармер посетит США в четверг, 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Reuters Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Reuters

По данным издания, представители двух стран договорились скоординировать свой подход в попытке повлиять на план президента США по прекращению конфликта на Украине. Они убеждены, что наступил «критический момент» для глобальной безопасности. Какие конкретно гарантии безопасности могут быть предоставлены Киеву, не уточняется.

The Wall Street Journal писала, что Эмманюэль Макрон и Кир Стармер предложат господину Трампу разместить 30 тыс. миротворцев на украинской территории «при поддержке США». Но реализация этого плана возможна, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Пентагон неоднократно говорил, что американских войск на Украине не будет.

18 февраля представители России и США встретились в Эр-Рияде. 23 февраля советник американского президента Майк Уолц заявил, что США пересматривают подход к сотрудничеству с РФ и поддержке Украины.

Об итогах встречи — в публикации «Ъ» «Украина за скобками».