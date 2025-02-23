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«Время для мира»: представители США о завершении конфликта на Украине. Главное

Сразу трое высокопоставленных американских представителей сделали сегодня заявления об урегулировании российско-украинского конфликта. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент и министр обороны США Пит Хегсет в интервью рассказали об ориентирах мирной сделки, гарантиях для Киева и перспективе возвращения в Россию ушедших компаний. Основные высказывания — в подборке «Ъ».

Уиткофф, Хегсет и Бессент высоко оценивают роль Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта

Уиткофф, Хегсет и Бессент высоко оценивают роль Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта

Фото: Win McNamee / Getty Images

Уиткофф, Хегсет и Бессент высоко оценивают роль Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта

Фото: Win McNamee / Getty Images

Стивен Уиткофф в интервью CBS:

Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф

Фото: Andrew Kelly / Reuters

  • Стамбульские соглашения 2022 года могут быть взяты за основу в урегулировании конфликта на Украине.
  • Подвижки по Украине возможны довольно скоро.
  • Война на Украине не должна была произойти. Она была спровоцирована, и не обязательно русскими.
  • Всем сторонам придется пойти на уступки. В итоге это будет успешный результат.
  • США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на будущей неделе.
  • В случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок.
  • Владимир Путин и Дональд Трамп добьются успеха в своих планах по отношениям России и США.

Пит Хегсет в эфире Fox News:

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Фото: Yves Herman / Reuters

  • Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, это экономическое партнерство важно для его страны.
  • Америка, как никакая другая страна в мире, вложила средства в Украину. Теперь настало время для мира.
  • Американских войск не будет на Украине.
  • При Трампе Пентагон сосредоточится на войне, боевых действиях, смертоносности и подотчетности.

Скотт Бессент в эфире Fox News:

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

  • Сделка США и Украины не включает военные гарантии для Киева. Она дает гарантии экономической безопасности.
  • На Украине могут быть развернуты войска Европы, но без участия НАТО.

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