«Время для мира»: представители США о завершении конфликта на Украине. Главное

Сразу трое высокопоставленных американских представителей сделали сегодня заявления об урегулировании российско-украинского конфликта. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент и министр обороны США Пит Хегсет в интервью рассказали об ориентирах мирной сделки, гарантиях для Киева и перспективе возвращения в Россию ушедших компаний. Основные высказывания — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уиткофф, Хегсет и Бессент высоко оценивают роль Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта

Фото: Win McNamee / Getty Images Уиткофф, Хегсет и Бессент высоко оценивают роль Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта

Фото: Win McNamee / Getty Images

Стивен Уиткофф в интервью CBS:

Стивен Уиткофф

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Стамбульские соглашения 2022 года могут быть взяты за основу в урегулировании конфликта на Украине.

Подвижки по Украине возможны довольно скоро.

Война на Украине не должна была произойти. Она была спровоцирована, и не обязательно русскими.

Всем сторонам придется пойти на уступки. В итоге это будет успешный результат.

США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на будущей неделе.

В случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок.

Владимир Путин и Дональд Трамп добьются успеха в своих планах по отношениям России и США.

Пит Хегсет в эфире Fox News:

Пит Хегсет

Фото: Yves Herman / Reuters

Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, это экономическое партнерство важно для его страны.

Америка, как никакая другая страна в мире, вложила средства в Украину. Теперь настало время для мира.

Американских войск не будет на Украине.

При Трампе Пентагон сосредоточится на войне, боевых действиях, смертоносности и подотчетности.

Скотт Бессент в эфире Fox News:

Скотт Бессент

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters