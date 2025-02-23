«Время для мира»: представители США о завершении конфликта на Украине. Главное
Сразу трое высокопоставленных американских представителей сделали сегодня заявления об урегулировании российско-украинского конфликта. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент и министр обороны США Пит Хегсет в интервью рассказали об ориентирах мирной сделки, гарантиях для Киева и перспективе возвращения в Россию ушедших компаний. Основные высказывания — в подборке «Ъ».
Уиткофф, Хегсет и Бессент высоко оценивают роль Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта
Фото: Win McNamee / Getty Images
Стивен Уиткофф в интервью CBS:
- Стамбульские соглашения 2022 года могут быть взяты за основу в урегулировании конфликта на Украине.
- Подвижки по Украине возможны довольно скоро.
- Война на Украине не должна была произойти. Она была спровоцирована, и не обязательно русскими.
- Всем сторонам придется пойти на уступки. В итоге это будет успешный результат.
- США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на будущей неделе.
- В случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок.
- Владимир Путин и Дональд Трамп добьются успеха в своих планах по отношениям России и США.
Пит Хегсет в эфире Fox News:
- Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, это экономическое партнерство важно для его страны.
- Америка, как никакая другая страна в мире, вложила средства в Украину. Теперь настало время для мира.
- Американских войск не будет на Украине.
- При Трампе Пентагон сосредоточится на войне, боевых действиях, смертоносности и подотчетности.
Скотт Бессент в эфире Fox News:
- Сделка США и Украины не включает военные гарантии для Киева. Она дает гарантии экономической безопасности.
- На Украине могут быть развернуты войска Европы, но без участия НАТО.
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