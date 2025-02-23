Белый дом: США пересматривают подход к взаимодействию с Россией

Советник американского президента Майк Уолц заявил, что США пересматривают подход к сотрудничеству с Россией и поддержке Украины. По его словам, пересмотр содействия Украине необходим для более эффективного использования значительных инвестиций, сделанных Вашингтоном.

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Фото: Jose Luis Magana / AP Майк Уолц

Фото: Jose Luis Magana / AP

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие и (осуществляют.— "Ъ") партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций»,— сказал господин Уолц в эфире телеканала Fox News (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Штаты также пересматривают методы взаимодействия с Россией. Первым шагом в этом направлении господин Уолц назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а следующим — переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Майк Уолц пояснил, что таким же этапом переформулирования подхода США к взаимоотношениям с другими странами можно считать и предстоящие контакты господина Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Газета The Washington Post писала, что господа Макрон и Стармер намерены встретиться с президентом США, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Среди прочего они планируют предложить американскому президенту разместить 30 тыс. миротворцев на украинской территории «при поддержке США».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Кризис на личности».