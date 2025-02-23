WSJ: Макрон и Стармер обсудят с Трампом отправку на Украину 30 тыс. военных

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Среди прочего они планируют предложить американскому президенту разместить 30 тыс. миротворцев на украинской территории «при поддержке США», узнала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

Фото: Toby Melville / Pool Photo / AP Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

Фото: Toby Melville / Pool Photo / AP

По данным издания, господин Макрон запланировал встречу с американским президентом на завтра, 24 февраля; а господин Стармер — на 27 февраля. Реализация французского и британского плана возможна, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, уточняют собеседники WSJ. По их словам, страны не пойдут на этот шаг без одобрения США, поэтому планируется убедить господина Трампа ввести «ограниченную военную роль» Вашингтона на Украине.

Согласно плану, предполагается использование лишь той части военного потенциала США, которой недостает Евросоюзу. Так, США могли бы применять системы противовоздушной обороны (ПВО) в граничащих с Украиной странах, чтобы ее обезопасить, а остальные такие системы — предоставить ЕС. При этом британские и французские военные будут выполнять задачи по защите жизненно важной инфраструктуры, городов и портов, не приближаясь к линии фронта.

17 февраля The Washington Post сообщала о том, что европейские лидеры допускают отправку миротворцев на Украину. Подчеркивалось, что поддержка США будет играть решающую роль при реализации миротворческого плана.

Подробности — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».