Спецпосланник Трампа ждет скорого прогресса в завершении конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что подвижки в вопросе урегулирования конфликта на Украине возможны в ближайшее время. Он также отметил, что на следующей неделе США ожидают подписания с Украиной сделки по полезным ископаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Наши переговоры (с Россией.—"Ъ") в Саудовской Аравии на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент США, думаю, что мы сможем довольно скоро добиться определенных подвижек»,— сказал господин Уиткофф в эфире CNN (цитата по ТАСС).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контактов между США и Россией сейчас «немало», а их согласование занимает «непродолжительное время». Он отметил, что следующий раунд переговоров Москвы и Вашингтона пройдет на уровне директоров департаментов МИД.

Как сообщал Белый дом, президент США Дональд Трамп «твердо уверен», что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто «уже на этой неделе». По словам пресс-секретаря Белого дома, команда президента США активно ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом.

Подробнее о переговорах делегаций России и США — в материале «Ъ» «Украина за скобками».