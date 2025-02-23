Отставить разговорчивых в строю

В вооруженных силах США начались чистки. Президент Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, назначенного на эту должность в октябре 2023 года. На место афроамериканца глава Белого дома выдвинул генерал-лейтенанта ВВС США Дэна Кейна, умудрившись при этом нарушить сразу несколько устоявшихся правил. Помимо господина Брауна в отставку были отправлены еще пять генералов и адмиралов. В республиканской администрации уверены, что подобные шаги позволят «восстановить вооруженные силы» и искоренить проводившуюся при Джо Байдене политику разнообразия. Параллельно глава Пентагона Пит Хегсет приказал нижестоящим руководителям ведомства к 24 февраля представить ему план по сокращению оборонного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдвигая трехзвездного генерала Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом нарушил устоявшуюся традицию. Обычно на эту должность назначали четырехзвездных генералов, остающихся на военной службе, а не отставников, как господин Кейн

Фото: Pete Morrison / U.S. Army Выдвигая трехзвездного генерала Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом нарушил устоявшуюся традицию. Обычно на эту должность назначали четырехзвездных генералов, остающихся на военной службе, а не отставников, как господин Кейн

Фото: Pete Morrison / U.S. Army

Администрация Дональда Трампа, поставившая целью перекроить общественно-политический уклад в США, добралась до вооруженных сил. В конце прошедшей недели стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет разослал руководству ведомства меморандум, в котором приказал подчиненным разработать план ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет. Как сообщила газета The Washington Post, времени на раскачку господин Хегсет не дал: сценарии сокращения расходов должны быть подготовлены к 24 февраля.

Если желание реформаторов будет реализовано, то казна Пентагона, на текущий финансовый год составляющая рекордные $895 млрд, через пять лет должна уменьшиться примерно на 34%.

Впрочем, удастся ли провести столь масштабные сокращения, вопрос открытый. В Конгрессе, который играет ключевую роль в формировании федеральных бюджетов, пока наблюдается устойчивый консенсус: большинство демократов и республиканцев считают внушительные оборонные расходы необходимыми для сдерживания внешних угроз. Кроме того, не до конца ясно, идет ли речь о сокращении бюджета, учитывая, что часть сэкономленных денег планируют перераспределить на оборонные приоритеты нынешней администрации. Например, на создание системы «Железный купол для Америки».

В качестве оперативных мер по «восстановлению вооруженных сил» было решено провести масштабные кадровые чистки. По словам Пита Хегсета, из вооруженных сил должны уйти все, кто связан с политикой разнообразия и инклюзивности, которая проводилась при администрации Джо Байдена. Кроме того, как сообщали американские СМИ, Белый дом намерен избавиться от тех военачальников, которые допустили неосторожность в чем-то публично не согласиться с господином Трампом.

22 февраля президент США сообщил в своей соцсети Truth Social об увольнении председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, чья отставка прогнозировалась с того момента, как стало понятно, что главой Белого дома будет Дональд Трамп.

При этом афроамериканец был назначен на пост совсем недавно — в октябре 2023 года — при Джо Байдене и должен был оставаться на нем до конца сентября 2027 года. Уволив господина Брауна, господин Трамп нарушил устоявшуюся традицию не менять председателя Объединенного комитета начальников штабов после смены власти в Белом доме. Подобное правило должно было поддерживать политическую независимость армейского командования. Лишь несколько генералов за всю историю США покидали этот пост раньше положенного срока.

Объявляя об увольнении генерала Брауна, Дональд Трамп воздержался от критики военачальника и отозвался о нем вполне тепло: «Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего».

Примечательно, что в 2020 году господин Трамп выдвинул господина Брауна на должность командующего ВВС США, а после одобрения его кандидатуры Сенатом назвал тот день «историческим для Америки», ведь генерал стал первым афроамериканцем — командующим рода войск.

Тем не менее если пять лет назад цвет кожи Чарльза Брауна был для Дональда Трампа поводом для гордости, то для нынешней администрации афроамериканец во главе вооруженных сил США оказался скорее символом того, с чем Белый дом начал бороться, а именно с многообразием и инклюзивностью в вооруженных силах. Глава Пентагона Пит Хегсет в 2024 году, еще будучи журналистом Fox News, открыто задавался вопросом, получил бы Чарльз Браун свой пост, «если бы он не был чернокожим».

Вместе с господином Брауном 22 февраля в отставку были отправлены еще пять генералов и адмиралов.

В частности, поста лишилась адмирал Лиза Франкетти — первая женщина—глава ВМС США.

Таким образом, после увольнения господина Брауна, которого весть о немедленной — то есть даже до назначения преемника — отставке застала в командировке на южную границу США, и госпожи Франкетти в составе комитета начальников штабов остались исключительно белые мужчины.

На замену Чарльзу Брауну президент США выдвинул отставного генерал-лейтенанта Дэна Кейна. Дональд Трамп назвал своего протеже «опытным пилотом, экспертом по национальной безопасности, успешным предпринимателем и военным со значительным опытом межведомственных и специальных операций». По его словам, господин Кейн (кадровый пилот истребителя F-16) сыграл большую роль в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Господин Трамп заверил, что Пит Хегсет и Дэн Кейн «восстановят мир через силу, выведут Америку на первое место и восстановят вооруженные силы» США.

Выдвигая Дэна Кейна, господин Трамп также умудрился нарушить традицию. Дело в том, что на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов не принято назначать военачальников в отставке. Кроме того, кандидат должен быть «четырехзвездным генералом», а не «трехзвездным» как в случае господина Кейна. В законе Голдуотера—Николса от 1986 года говорится, что кандидат на пост председателя должен быть либо заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов, либо командиром боевой части или возглавлять одну из армейских служб. Хотя закон позволяет обойти это требование, если президент США сочтет «в национальных интересах» выдвинуть кандидата, не соответствующего обозначенным критериям. В любом случае Дэну Кейну еще предстоит пройти утверждение Сенатом.

Среди многих экспертов и политиков в Вашингтоне эти перестановки вызвали неодобрение. В действиях Дональда Трампа усмотрели попытку наводнить вооруженные силы лояльными к президенту генералами.

Антон Васильев