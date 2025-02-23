Чем известен Дэн Кейн

Джон Дэниел Кейн родился 10 августа 1968 года в Эльмире, штат Нью-Йорк. В 1990 году получил степень бакалавра экономики в Военном институте Виргинии, в 2017 году — степень магистра в Американском военном университете в том же штате.

С 1992 по 2013 год служил в ВВС США, командовал 121-й и 138-й истребительными эскадрильями. Налетал более 2,8 тыс. часов на истребителе F-16, был в командировке в Ираке.

В 2005–2006 годах работал помощником секретаря Министерства сельского хозяйства США. С 2006 по 2008 год — директор департамента по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности.

В 2005–2016 годах был основателем и руководителем ряда аэрокосмических компаний, занимавшихся частными перевозками и заказами от правительства США. С 2009 по 2016 год служил на непостоянной основе в Национальной гвардии.

В 2018–2019 годах был заместителем командующего операцией «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ).

С 2019 по 2021 год работал директором программ специального доступа в управлении замминистра обороны по закупкам и обеспечению. С 2021 по 2024 год — замдиректора по военным вопросам в ЦРУ, где курировал операции против запрещенного в России ИГ. Вышел в отставку в декабре 2024 года.

C января 2025 года консультировал космическую компанию Voyager и венчурную компанию Shield Capital. Является партнером в инвестиционной компании Ribbit Capital и советником инвестиционной компании Thrive Capital.

Генерал-лейтенант, женат. Награжден медалью «За выдающуюся службу» и другими наградами.