В пятницу вечером президент Дональд Трамп объявил об увольнении председателя Объединенного комитета начальников штабов, главкома ВМС, заместителя главкома ВВС и высших военных юристов. Это стало главной новостью в выходные для американских медиа. Почти все из них посчитали отставки желанием президента укрепить личный контроль над министерством обороны. А еще многие удивились выбору преемника уволенного главного кадрового военного США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет (справа) и глава Генштаба Чарльз Браун, уволенный Дональдом Трампом

Фото: Kevin Wolf / AP Глава Пентагона Пит Хегсет (справа) и глава Генштаба Чарльз Браун, уволенный Дональдом Трампом

Фото: Kevin Wolf / AP

Почему чистка в Пентагоне может оказаться удачной

Увольнения… потрясли Пентагон. В том числе и потому, что во времена Байдена никто не был уволен из-за неудач в сфере национальной безопасности, даже когда это было бы заслуженным. Ни за провальный выход из Афганистана, ни за неверный анализ намерений России по отношению к Украине, ни за открытые южные границы… Пятничные увольнения будут успешными, если они приведут к укреплению боеготовности в отношении Китая. И… главное беспокойство — военно-морской флот. Момент критический, ВМС совершенно необходимо сильное руководство… Будем надеяться, что президент Трамп… такое и выберет.

Резня в Пентагоне вечером в пятницу

Президент Дональд Трамп… приступил к зачистке высших эшелонов вооруженных сил США, явно пытаясь запугать военных и создать офицерский корпус, лично преданный ему… Если военное руководство США сомневается в необходимости абсолютной лояльности Трампу, достаточно взглянуть на то, кем заменяют (председателя Объединенного комитета начальников штабов.— «Ъ») Брауна. Вместо того чтобы назначить другого действующего четыерхзвездного генерала, Трамп нашел отставного трехзвездного генерала ВВС по имени Дэн Кейн… Трамп говорил, что Кейн (во время их встречи в Ираке в 2018 году.— «Ъ») носил бейсболку MAGA и говорил: «Я люблю вас, сэр! Я думаю, вы великий, сэр! Я убью за вас, сэр!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Дэн Кейн, номинированный Трампом на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США

Фото: Air Force / Handout. / Reuters Генерал Дэн Кейн, номинированный Трампом на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США

Фото: Air Force / Handout. / Reuters

«Зачисткой Пентагона Трамп вверг военных в неизведанное»

Увольнение старшего офицера не за недостаток способностей, а за реальные или предполагаемые различия в мировоззрении опасным образом политизирует военную профессию… Кейн же не соответствует типичным требованиям для занятия должности председателя Объединенного комитета. По закону президент может назначить офицера на должность председателя, «только если» тот занимал пост заместителя председателя Объединенного комитета…, был одним из руководителей рода войск или командующим одной из крупных боевых группировок… Нестандартный выбор Кейна подчеркивает склонность Трампа разрушать нормы.

В ходе массовой чистки Трамп увольняет высших офицеров Пентагона

Увольнения стали беспрецедентным решением заменить высших военачальников сразу нескольких видов войск со стороны администрации, которая обвиняла Пентагон в том, что он не смог поставить во главу угла задачу по ведению войн… Притом что некоторые отставки были предсказуемыми… они вызвали шок в вооруженных силах и в Конгрессе и подняли вопрос о попытках Трампа установить контроль над руководством Пентагона, с которым он так часто воевал в свой первый срок на посту президента.

Подготовил Николай Зубов