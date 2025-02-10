Илон Маск атакует Пентагон

В войне Дональда Трампа с расточительством федеральных ведомств наметилась новая «жертва» — Пентагон. Президент США рассчитывает, что Илон Маск, ставший с недавних пор его правой рукой, вскроет «сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений» в Министерстве обороны. Между тем рвение миллиардера в его работе по искоренению предполагаемой неэффективности госаппарата вызывает все больше сопротивления, упреков в непрозрачности его действий и даже в продвижении собственных бизнес-интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Свидетельством того, что американский президент Дональд Трамп не намерен сбавлять темп в «раскулачивании» неэффективных, по его мнению, ведомств, стало воскресное интервью главы Белого дома. Назвав «потрясающей» работу своего соратника Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE) и недавно, по сути, разнесшего в пух и прах Агентство США по международному развитию (USAID), Трамп дал понять: на этом борьба с расточительством федерального бюджета далеко не закончена, а только начинается.

«Я скажу ему очень скоро… чтобы он проверил Министерство образования. Он обнаружит то же самое. Затем я перейду на армию. Давайте проверим армию… Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений, и для этого люди меня и избрали»,— заявил президент в воскресном интервью Fox News.

В чем именно заключается неэффективное и даже незаконное расходование средств Пентагоном — а именно его имел в виду Дональд Трамп — президент США не пояснил. Однако бюджет военного ведомства действительно всегда был колоссальным. В декабре прошлого года предшественник нынешнего главы Белого дома Джо Байден подписал законопроект, санкционирующий в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября, расходы на оборону в размере $895 млрд.

Отчасти свет на имеющиеся претензии пролил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

В воскресном интервью NBC News Майк Уолц предположил, что областью особого интереса анонсированного президентом аудита Пентагона может стать область судостроения.

«Все там, кажется, стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало военнослужащим... Нам действительно нужны лидеры бизнеса, чтобы пойти туда и полностью реформировать процесс закупок Пентагона»,— отметил Уолц, намекая, что главным по аудиту будет не кто иной, как Илон Маск.

Поддержку решительным действиям Дональда Трампа и Илона Маска выразил и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. «Меня не смущает темп этого»,— отметил республиканец в интервью Fox News Sunday, отвечая на вопрос, не превышает ли Трамп свои полномочия и не слишком ли торопится с реформированием федерального правительства. Господин Джонсон добавил, что команда Маска раскрывает «невероятные злоупотребления государственным бюджетом».

Впрочем, далеко не все остались довольны тем, насколько рьяно Дональд Трамп взялся за переформатирование государственных структур и особенно той ролью, которую в этом процессе играет миллиардер Маск.

Во-первых, очень многих смутила непрозрачность процесса. «Это не будет какой-то закулисной тайной штукой. Это будет максимально прозрачно»,— обещал Илон Маск в конце прошлого года, говоря о своих планах по борьбе с неэффективностью госаппарата. Но на деле все вышло ровно наоборот. Все три недели с момента прихода Трампа в Белый дом миллиардер не отвечал на вопросы журналистов и всячески уклонялся от общения с законодателями. Недавно демократы из Комитета по надзору и правительственным реформам Палаты представителей США даже попытались выписать ему повестку, чтобы заставить отчитаться перед конгрессменами, но республиканцы заблокировали эту попытку.

«Кто этот неизбранный миллиардер, который может расформировать федеральные агентства, увольнять людей, переводить их, предлагать им досрочный выход на пенсию и проводить масштабные реформы или изменения в агентствах без какого-либо рассмотрения, надзора или согласия Конгресса?» — возмутился представитель комитета Джеральд Коннолли (цитата по AP).

Даже в стане республиканцев нашлись те, кто признал, что глава DOGE хоть и занят правильным делом, но мог бы действовать менее топорно. На политику расходов США действительно необходимо «критически взглянуть», поскольку фискальный путь страны «неустойчив», но Маску все же «нужно более профессионально общаться с американской общественностью», отметил, в частности, сенатор-республиканец Майк Тернер.

Второй претензией, пока что высказывающейся не напрямую, а скорее намеками, стало то, что, будучи теперь на госслужбе, Маск продвигает свои бизнес-интересы. «Президент хочет иметь возможность решать, как и куда тратить деньги, чтобы он мог вознаграждать своих политических друзей и наказывать своих политических врагов. Это уничтожение демократии»,— заявил сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мерфи в интервью ABC в воскресенье.

«Он ничего не выигрывает»,— парировал на это Трамп в тот же день, реагируя не столько даже на обвинения Мерфи, сколько на часто задаваемый вопрос о том, насколько Маску можно доверять в деле борьбы с неэффективностью министерств и ведомств.

Тем не менее на фоне новостей о грядущем аудите Пентагона многие намекают, что здесь может иметь место конфликт интересов. Компании SpaceX и ее дочерняя компания Starlink, принадлежащие Илону Маску, выполняют заказы Пентагона.

По оценкам конгрессмена-демократа Марка Покана, общая сумма этих контрактов составляет более $20 млрд. В этой связи возникает вопрос: не попытается ли Илон Маск, используя свое служебное положение, потеснить своих конкурентов за военные заказы, таких как Boeing или Lockheed Martin?

Впрочем, Майк Уолц в том же интервью NBC отмел эти опасения, пообещав, что для предотвращения конфликтов интересов будут установлены «все соответствующие брандмауэры» (то есть ограничения). Подробностей того, как это будет выглядеть на практике, он, правда, не привел.

Тем временем в конфронтацию с Илоном Маском вступила судебная система. В минувшую субботу федеральный судья в Нью-Йорке временно заблокировал попытку команды главы DOGE получить доступ к платежным данным Минфина США, заявив, что это может привести к раскрытию конфиденциальной личной информации, что грозит нанести «непоправимый вред» американцам. Дональд Трамп это решение осудил, а Илон Маск призвал к отстранению от должности этого федерального судьи.

Наталия Портякова