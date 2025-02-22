Худрук «Ленкома» рассказал о возвращении Александры Захаровой

Актриса московского «Ленкома» Александра Захарова продолжит играть в спектаклях театра, сообщил его художественный руководитель Владимир Панков. Он также подтвердил, что в театр вернется актер Дмитрий Певцов.

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Худрук рассказал, что проводит отдельные встречи с артистами «Ленкома». После встречи с госпожой Захаровой было решено, что она вернется в спектакль «Вишневый сад». По его словам, у них состоялся «хороший разговор и искренний, трепетный».

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше»,— сказал он агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, господин Певцов вернулся в спектакль «Юнона и Авось». «Мы прекрасно встретились, прекрасно поговорили. И что мы решили на сегодняшний день? Дмитрий Анатольевич возвращается в театр»,— подтвердил Владимир Панков.

В середине января Дмитрий Певцов сообщил, что больше не является артистом театра «Ленком», его портрет сняли со стены в фойе театра. В том же месяце «Ленком» отменил гастроли артиста в Петербурге со спектаклем «Все оплачено». Господин Певцов обвинял руководство театра в игнорировании «творческого завещания» многолетнего худрука Марка Захарова. Тем не менее 20 февраля он объявил о возвращении в «Ленком».

Александра Захарова играет в «Ленкоме» с 1983 года. В январе она также сообщила, что ее убрали из всех спектаклей театра, причина не уточнялась.

О смене руководства «Ленкома» — в материале «Ъ» «Сцена перемен».