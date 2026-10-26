В небе над Китаем после запуска ракеты появилась «космическая медуза»

Ракеты серии Long March 6 Китай запускает с Тайюаня. Космодром находится на севере страны, в провинции Шаньси. 23 октября ракета Long March 6A успешно запустила спутник дистанционного зондирования Yaogan-50–03. Как сообщало Центральное телевидение Китая, его данные будут использовать в основном для кадастровых работ, оценки урожая, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.