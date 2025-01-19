Певцов обвинил «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» Захарова

Народный артист России Дмитрий Певцов обвинил руководство Московского государственного театра «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» многолетнего худрука Марка Захарова. Актер также раскритиковал нынешнюю политику руководства театра, заявив, что их решения разрушают «Ленком».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Певцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Певцова, послание, составленное за месяц до смерти Марка Захарова — в августе 2019 года,— он получил от дочери экс-худрука «Ленкома» Александры. «Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра»,— написал актер в своем Telegram-канале и опубликовал копию документа.

Опубликованный документ адресован Марку Варшаверу, бывшему руководителю театральных проектов «Ленкома», а ныне директору театра с расширенными полномочиями. В нем представлен список постановок, из которых должна быть составлена программа театра, а также перечень спектаклей, которые необходимо убрать из репертуара. Дмитрий Певцов заявил, что руководство театра не собиралось следовать завещанию Марка Захарова, а также отказалось идти на контакт с его дочерью.

14 января господин Певцов заявил, что больше не является артистом «Ленкома», отметив, что из фойе театра убрали его портрет. Следом за ним народная артистка РФ Александра Захарова сообщила, что ее «убрали из всех спектаклей» «Ленкома». При этом она уточнила, что речь о ее увольнении не идет.