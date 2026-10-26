«А теперь прощай, гражданин Александр Вучич»

Их движение начиналось с того, что студенты перекрывали улицы, а затем это переросло в практически ежедневные акции протеста — это общенациональное движение против коррупции и халатности властей... У него нет явных лидеров, а его участники далеки от политики, и тем не менее движение «Студенческий список — Студенты побеждают» привлекло на свою сторону противников правительства из самых разных слоев сербского общества. Они выдвинули кандидатов на все 250 мест в парламенте, но среди них не было ни одного студента… И хотя сами они не были избраны, именно студенты дали обещания сербскому народу, и теперь от них будут требовать, чтобы они выполнили свою предвыборную программу.