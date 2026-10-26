«А теперь прощай, гражданин Александр Вучич»
Сербский лидер признал поражение на выборах: реакция мировых СМИ
Итоги внеочередных выборов в Сербии, по итогам обработки 91,25% бюллетеней показывающие, что оппозиционный блок «Студенческий список — Студенты побеждают» одерживает победу с 51,61% голосов против 39,92% у правящей коалиции Александра Вучича «Объединенная Сербия»,— одна из главных новостей. Комментаторы в Сербии оценивают итоги как победу Сербии или ее поражение (в зависимости от позиции самих комментаторов), в Европе и мире говорят, что выборы скорее были референдумом в отношении самого Александра Вучича. По ключевым вопросам от Косово до отношений с Россией и ЕС, как отмечается, разногласий у сторон «почти нет».
А теперь прощай, гражданин Александр Вучич
Кто-то говорил, что Александр Вучич мог сделать что-то хорошее для Сербии. Они ошибались. Он никогда бы не смог… Граждане Сербии были заложниками режима Вучича на протяжении 14 лет. Их унижали и шантажировали. Их достоинство было уничтожено… Нам еще только предстоит узнать масштабы ущерба, нанесенного государственной казне правительством Сербской прогрессивной партии. Из того, что известно… речь идет о миллиардах… Все это продолжалось очень долго. Слишком долго. Но это закончилось ночью 25 октября 2026 года.
Хорватия и Черногория празднуют победу лидеров «Студенческого списка»: совместные усилия ненавистников Сербии принесли свои плоды!
Сердца хорватов полны радости после победы на выборах так называемого студенческого списка. А его лидер Илия Срданович — герой местной прессы. Врач-черногорец обратился к черногорской прессе и, среди прочего, объяснился в любви к Загребу. Совместные усилия Хорватии, Черногории и различных неправительственных организаций поставить Сербию на колени принесли свои плоды. Он заявил, что победа над Сербской прогрессивной партией на парламентских выборах в Сербии была ожидаемой, и объявил о грядущем улучшении отношений с соседними странами и международным сообществом. В интервью черногорской газете Vijesti Срданович сказал, что студенты были уверены в своей победе на протяжении всей предвыборной кампании, несмотря на тот факт, что на самом деле мало кто ожидал такого исхода выборов.
«Би-би-си» (Лондон, Великобритания)
Как студенческое движение свергло Вучича
Их движение начиналось с того, что студенты перекрывали улицы, а затем это переросло в практически ежедневные акции протеста — это общенациональное движение против коррупции и халатности властей... У него нет явных лидеров, а его участники далеки от политики, и тем не менее движение «Студенческий список — Студенты побеждают» привлекло на свою сторону противников правительства из самых разных слоев сербского общества. Они выдвинули кандидатов на все 250 мест в парламенте, но среди них не было ни одного студента… И хотя сами они не были избраны, именно студенты дали обещания сербскому народу, и теперь от них будут требовать, чтобы они выполнили свою предвыборную программу.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Многолетний автократ Сербии признал поражение на парламентских выборах
Выборы нового парламента в Сербии прошли всего через шесть месяцев после того, как избиратели в соседней Венгрии отправили в отставку собственного популистского националистического лидера Виктора Орбана, близкого союзника господина Вучича. Сербский лидер перенял у Венгрии многие авторитарные методы — а в конечном итоге и достойное принятие поражения. Речь Вучича вызвала ликование десятков тысяч человек, в основном молодежи, в центре Белграда. Автомобили сигналили, в небе вспыхивали петарды, а толпа, размахивая сербскими флагами, приветствовала день, который, как боялись многие, никогда не наступит… По многим спорным вопросам, таким как отношения с Евросоюзом и Россией или статус Косово, разногласий между партией господина Вучича и победившими в воскресенье на выборах почти нет. Во время предвыборной кампании оппозиционные кандидаты подчеркивали жалобы сербов на свирепствующую коррупцию. Вучич же старался делать акцент на строительстве новых магистралей и относительно хорошем состоянии экономики.
Bild (Берлин, Германия)
Друг Путина Вучич проиграл выборы
Вечером в воскресенье сербский авторитарный правитель Александр Вучич признал свое поражение возглавляемому студентами движению. Тем самым в этой балканской стране происходит глубокий политический поворот… В прошлом Вучичу удавалось раз за разом одерживать верх над разобщенной сербской оппозицией. Однако студенческое движение, не имеющее одного лидера, показало себя серьезным противником. Оно пошатнуло его жесткий контроль над властью в Сербии так сильно, как никакое другое движение с момента прихода его партии к власти 14 лет назад. Их победа на выборах напоминает недавнее поражение союзника Вучича в Венгрии. Там участие молодежи помогло сменить авторитарно правившего Виктора Орбана после 16 лет (во главе страны.— “Ъ”) и передать власть новому проевропейскому правительству.