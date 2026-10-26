Гурманские будни

В «Столешники Хаус», расположенном в историческом особняке XIX века в Столешниковом переулке, открылся «Белый трюфель» — новый ресторан Дениса Занимона. Ресторатор, в портфеле которого проект в гольф-клубе «Пестово», на этот раз обратился к итальянской кухне — теме для него биографической. Занимон жил в Италии, был личным поваром Миуччи Прады, и особенно близок ему регион Тоскана, где гастрономическая традиция строится на сезонности, качестве продукта и уважении к простым рецептам. В новом ресторане он сам руководит кухней.