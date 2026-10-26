Гурманские будни
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Тоскана с видом на Столешников
В «Столешники Хаус», расположенном в историческом особняке XIX века в Столешниковом переулке, открылся «Белый трюфель» — новый ресторан Дениса Занимона. Ресторатор, в портфеле которого проект в гольф-клубе «Пестово», на этот раз обратился к итальянской кухне — теме для него биографической. Занимон жил в Италии, был личным поваром Миуччи Прады, и особенно близок ему регион Тоскана, где гастрономическая традиция строится на сезонности, качестве продукта и уважении к простым рецептам. В новом ресторане он сам руководит кухней.
Интерьер разработала Наталья Белоногова, одна из заметных фигур в дизайне общественных пространств, вместе со студией NB Studio. От буквальной стилизации под итальянскую тратторию здесь отказались: темное дерево, кружевные скатерти и классическая сервировка соседствуют с металлом, стеклом и световыми конструкциями в духе модернизма середины XX века. Среди выразительных деталей — каменная столешница с необработанным краем, керамические сосуды, напоминающие античные амфоры, и винный погреб под стеклянным полом. Для приватных встреч предусмотрена отдельная VIP-комната. Современное искусство представлено работами Никиты Орлова, Кирилла Басалаева и Рината Мустафина.
Меню — прочная итальянская классика в дорогом исполнении, достаточно обширная, чтобы был выбор и для большого стола, и для вечера с бутылкой хорошего вина.
На закуску — мясные деликатесы: хамон иберико (4900 руб.), салями фелино (1600 руб.) и мортаделла (2400 руб.). К ним подают тосканские пирожки — горячие тонкие пресные треугольники, которые готовят на раскаленной плите, а затем разрывают или разрезают и начиняют. Севиче из дорадо (2800 руб.) собрано из довольно толстых ломтиков рыбы в густом оливковом масле, с черной икрой и небольшим количеством красного лука.
Пасту здесь делают сами. Тонкие, как ниточки, домашние тальолини подают в сливочном соусе с трюфелем (1800 руб.) — блюдо выглядит и звучит уверенно по-итальянски. Ризотто по-милански (1500 руб.) — образцовое: полный вкус, правильная консистенция, упругий рис и мозговая косточка, которую несколько часов тушат с овощами, лимонной цедрой и чесноком.
В мясном разделе — котлета из баранины на косточке с трюфелем (2900 руб.): под этим названием скрывается корейка ягненка в жировой сетке крепине, с бараньим фаршем. Здесь же готовят редкое для Москвы блюдо — козленка по-тоскански (2900 руб.), которого несколько часов запекают с розмарином.
В рыбном разделе — жаркое гуацетто с мини-осьминогом и картофельным пюре (1900 руб.) и стейк из чилийского сибаса (2900 руб.), к которому уместно взять шпинат по-римски с острым перцем (850 руб.).
На десерт — занятная тарелка птифуров (1500 руб.) с черным шоколадным трюфелем, корзиночкой с лимонным курдом, клубникой в шоколаде и другими сладостями. Более сдержанный вариант — ягодный аспик в клубничном соусе (850 руб.).
«Белый трюфель»
Столешников переулок, дом 11
Ежедневно с 12:00 до 0:00
ABC House открылся в «Белых Садах»
К восьмилетию ABC Roasters открыли ABC House в «Белых Садах» — флагманскую точку, где пекарня, кафе, ланчи и вечерний бар собраны в одном пространстве.
Формат намеренно городской: сюда можно зайти за кофе и выпечкой, остаться на обед или задержаться вечером за коктейлем.
Сердце места — пекарня с полным циклом производства, вынесенная в зал. Гости видят расстойку теста, работу пекарей и выпекание. Здесь пекут круассаны, дэниши, багеты, тартин, ржаной хлеб и фокаччу. За направление отвечает бренд-шеф-пекарь ABC Co. Антон Исенин; по словам команды, пекарня с полностью открытым производством на «Белорусской» появляется впервые.
Интерьер решен через контраст натуральных и индустриальных материалов: ольху, шпон, травертин и мрамор уравновешивают сталь, колонны и открытые рабочие поверхности. Пространство делится на светлый зал и более темную камерную зону, чтобы длинное помещение не выглядело монотонным.
Ритм задают рейки с подсветкой, смещенная расстановка светильников и нестандартная укладка камня на полу. Интерьер должен казаться частью истории здания, а не свежей декорацией, считают основатели.
Меню начинается с завтраков, которые подают здесь до 16:00: ванильные сырники и их версия без глютена и сахара (670 руб.), французский омлет с трюфелем (780 руб.) и средиземноморская шакшука (750 руб.). В салатах — кальмар с грейпфрутом (880 руб.), осьминог с картофелем (980 руб.). В разделе «В центре внимания» — куриный суп с фасолью лима и зеленым горошком (680 руб.), куриный шницель с миксом салатов (940 руб.) и бургер с говядиной и чеддером (840 руб.).
На десерт — ванильный чизкейк (600 руб.) и кекс «два шоколада» (480 руб.).
ABC House
Лесная улица, дом 7
Пн.-Пт.: 8.00-22.00
Сб.-Вс.: 9:00-22:00