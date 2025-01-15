Портрет актера Дмитрия Певцова сняли со стены в фойе «Ленкома»

Актер Дмитрий Певцов сообщил, что больше не является артистом московского театра «Ленком». О причинах он не рассказал, отметив желание и силы продолжать творческую деятельность. За 33 года на сцене этого театра актер исполнил множество ролей, включая роль Гамлета в постановке Глеба Панфилова. Последнее выступление Дмитрия Певцова в «Ленкоме» прошло 24 ноября 2024 года.

«14 января 2025 года мою фотографию убрали со стены в фойе "Ленкома". Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность <...> «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается»,— говорится в пояснении, прикрепленном к посту в Telegram-канале.

Господин Певцов добавил, что пока не получил уведомления о прекращении сотрудничества с учреждением культуры. Данные о Дмитрии Певцове в разделе «артисты» на сайте «Ленкома» отсутствуют.

Помимо театральной деятельности, господин Певцов также выступает с музыкальными концертами, преподает в Институте современного искусства и снимается в кино. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы, где вступил во фракцию «Новые люди» и стал первым заместителем председателя комитета по культуре.

За последние годы в руководстве «Ленкоме» произошли изменения. В 2019 году скончался многолетний худрук театра Марк Захаров, его пост занял Марк Варшавер. В 2022 году главным режиссером стал Алексей Франдетти.