Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком»

По возвращении в «Ленком» актер Дмитрий Певцов сыграет в спектакле «Юнона и Авось», а дальше будет участвовать в работах художественного руководителя театра Владимира Панкова. О возвращении на сцену московского театра сообщил сам актер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Певцов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Певцов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Художественный руководитель... пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра... Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову»,— написал господин Певцов в своем Telegram-канале.

В январе актер рассказал, что больше не является артистом «Ленкома». После своего ухода актер раскритиковал руководство театра. Он заявил, что «Ленком» игнорирует творческое завещание худрука Марка Захарова.

В конце января департамент культуры правительства Москвы объявил о кардинальных переменах в руководстве «Ленкома». Многолетний директор театра Марк Варшавер ушел в отставку — он занял специально введенную должность президента театра. Вместо него директорский пост получил Дмитрий Берестов. Тогда же новым художественным руководителем «Ленкома» стал Владимир Панков.

Подробности — в материале «Ъ» «Сцена перемен».