СПБ Биржа обновила рекорд по дневному объему торгов неоактивами
СПБ Биржа: объем торгов неоактивами впервые приблизился к 60 млрд рублей за день
Объем торгов неоактивами на СПБ Бирже 23 октября составил 59,7 млрд руб. Это на 6,7% больше предыдущего максимума, установленного 21 августа, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Лидерами по объему торгов СПБ Биржа назвала неоактивы на криптовалюты, в том числе биткоин, эфир и солану. В топ-10 инструментов также вошли неоактивы на акции Circle, Sandisk, АМD, Moderna и Bloom Energy.
СПБ Биржа начала торги бессрочными фьючерсами на зарубежные акции и криптовалюты (неоактивами) в апреле. Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль. Торги проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.