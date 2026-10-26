СПБ Биржа обновила рекорд по дневному объему торгов неоактивами

СПБ Биржа начала торги бессрочными фьючерсами на зарубежные акции и криптовалюты (неоактивами) в апреле. Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль. Торги проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.