Почему поражение семьи Болсонару называют провалом Трампа?
Обзор зарубежной прессы
Зарубежные СМИ оценивают поражение семьи Болсонару как геополитический провал администрации Трампа. Победа да Силвы прежде всего выгодна главным соперникам США, Китаю и России. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Команды обоих кандидатов официально просили суд продлить голосование по всей стране, уточняет CNN Brasil. Однако решение коснулось только тех участков, которые к тому моменту еще не закрылись. В основном это округа, где избиратели традиционно поддерживают левых политиков, включая да Силву. Шансы штаба Болсонару на аннулирование результатов близки к нулю. Источники телеканала в правительстве сообщили, что оснований для третьего тура нет.
Аналитики, опрошенные Reuters, придерживаются того же мнения. При этом они называют победу да Силвы сенсационной, ведь все опросы предсказывали, что президентом станет Болсонару. Как отмечает агентство, далеко не последнюю роль в поражении правого кандидата сыграли обвинения в связях с администрацией Трампа. По данным источников Reuters, больше года назад Госдепартамент США начал кампанию по возвращению семьи Болсонару к власти. Ради этого Вашингтон ввел санкции против тех, кто приговорил отца Флавиу к тюремному заключению, а также официально обвинил правительство да Силвы в поддержке террористических банд. Сам Трамп последовательно отрицал поддержку семьи Болсонару, однако после победы Флавиу в первом туре назвал это событие «потрясающим».
Для нынешней администрации США Бразилия была чуть ли не последним белым пятном на карте Латинской Америки, пишет The Guardian. Сейчас в большинстве стран региона у власти правые политики, например Хавьер Милей в Аргентине и Хосе Каст в Чили. В случае поражения действующего президента Бразилия могла выйти из БРИКС. Более того, страна могла стать существенным подспорьем в поставках энергоресурсов в США. Но теперь, по всей видимости, она сохранит прагматичное сотрудничество с Китаем и Россией, заключает The Guardian.