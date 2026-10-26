При атаке БПЛА на Энергодар пострадал один человек
Город Энергодар в Запорожской области ночью и утром подвергся серии атак беспилотников. Пострадал один человек, сообщил мэр Максим Пухов.
В городе были атакованы художественный выставочный зал и филиал художественного отделения детской школы искусств. Там повреждены фасад и остекление. Также повреждения получили магазин и несколько машин.
Пострадавший мужчина — 1989 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения при взрыве БПЛА, уточнил мэр.
Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. В предыдущий раз город был атакован 23 октября. Максим Пухов говорил, что из-за постоянных ударов ВСУ Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы: город покинула половина жителей, вторая половина уже полтора месяца живет без газа.