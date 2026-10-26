Число сошедших с рельсов вагонов поезда на Урале выросло до 39
Количество сошедших с путей вагонов грузового поезда в Свердловской области выросло с 20 до 39. Это следует из пресс-релиза регионального ГУ МЧС. После инцидента загорелись семь цистерн. Что они перевозили, не уточняется.
ЧП случилось сегодня ночью. Информации о пострадавших нет. Пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 300 человек. Движение грузовых поездов на перегоне было приостановлено. Также повреждены соседние пути. Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в районе ближайшей жилой застройки.