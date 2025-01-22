Сцена перемен

Департамент культуры правительства Москвы объявил о кардинальных переменах в руководстве знаменитого театра «Ленком». Многолетний директор театра Марк Варшавер уходит в почетную отставку — он займет специально введенную должность президента «Ленкома». Вместо него директорский пост получит теперь Дмитрий Берестов, директор «Театра на Юго-Западе». Новым художественным руководителем «Ленкома» становится Владимир Панков, худрук московского «Центра драматургии и режиссуры». Комментирует Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресло художественного руководителя «Ленкома», пустовавшее с 2022 года, займет теперь Владимир Панков

Фото: Александр Щербак / ТАСС Кресло художественного руководителя «Ленкома», пустовавшее с 2022 года, займет теперь Владимир Панков

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пять с небольшим лет, прошедшие после смерти Марка Захарова, во главе «Ленкома» стоял Марк Варшавер, управлявший при Захарове делами театра. В общем-то уже тогда, после ухода из жизни легендарного Захарова, было ясно, что Варшавер — временщик, несмотря на его репутацию «тяжеловеса», прочные связи с начальством, большой опыт и знание всех рычагов театрального управления.

Дело было даже не в возрасте. Просто у Марка Варшавера не было ну совсем никакого творческого, художественного авторитета — хотя первоначально он и возложил на себя обязанности художественного руководителя театра.

Вряд ли он этого не понимал, поэтому, когда положенный срок траура (в театре он дольше, чем в обычной жизни) истек, Варшавер согласился на поиски нового главного режиссера, кандидатуру которого учредитель благосклонно обещал сделать максимально комфортной для единоличного руководителя. Одновременно директор-худрук выбрал в качестве стратегии единственную ему понятную и одновременно самую губительную для театрального организма — «сохранение наследия» покойного. Искали творческого лидера долго — любому, кто приходил на смотрины, объясняли: ты все равно будешь «под Варшавером», и рано или поздно вы поссоритесь. До поры до времени вручать кому-то другому все ключи от театра город не решался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Алексей Франдетти, принявший в июле 2022 года приглашение на должность главного режиссера «Ленкома» (пост худрука театра в этот момент уже упразднили), наверняка знал, на что шел. За два сезона он выпустил несколько спектаклей, получил бесценный опыт руководства «сложным» театром, поссорился с директором — и ушел два года спустя, в июне 2024-го. Расстались главный режиссер и директор вполне галантно, но никаких сомнений в истинных причинах развода ни у кого не было — в этом театре был только один хозяин, который при этом был не в силах театр спасти: ни для кого не секрет, что «Ленком» давно перестал быть очевидным ньюсмейкером, он увядал на глазах. Видимо, это непримиримое противоречие в конце концов осознали и наверху.

Важную роль наверняка сыграло и то, что Марк Варшавер, все-таки переоценивший свой «аппаратный вес», поссорился с двумя народными артистами — Александрой Захаровой и Дмитрием Певцовым. Природы конфликтов были разными: с Захаровой — экономическая (она хотела получать отчисления от проката спектаклей отца), с Певцовым — скорее политическая: говорили, что актер-депутат сам хотел возглавить «Ленком». Ни деньгами, ни властью Варшавер делиться не мог по определению. А его противники голосисты, активны и не лыком шиты. В общем, скорее всего, весь этот клубок противоречий учредитель решил взять и разрубить. Притом что Марку Варшаверу оказаны подобающие почести — он остается на церемониальной должности президента театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Теперь пост худрука займет заслуженный работник искусств России, режиссер Владимир Панков, который уже много лет возглавляет московский «Центр драматургии и режиссуры». Директором «Ленкома» станет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов. Назначения свидетельствуют, с одной стороны, о кадровом голоде — но это ни для кого не тайна, с другой стороны — о срабатывании «социальных лифтов». При всем уважении к обеим институциям, обе они относятся скорее к маргинальному полю. Владимир Панков прославился когда-то своим движением «саундрамы», он интересно работал на разных сценах, он, как и Алексей Франдетти, понимает толк в музыкальном театре — а это для истории «Ленкома» немаловажно,— но он все-таки человек экспериментального театра. У «Ленкома» иной размах, иная репутация, иная публика. Впрочем, есть опасение, что она уже почти потеряна и что в общем-то в стенах театра имени Марка Захарова можно и нужно начинать с нуля. Какой именно театр придумает здесь Панков, пока никто не знает. Главное — чтобы придумалось и чтобы сюда ходили не за воспоминаниями и тенями.