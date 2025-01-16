«Ленком» отменил гастроли Певцова в Петербурге со спектаклем «Все оплачено»

Московский театр «Ленком» снял артиста Дмитрия Певцова с гастролей театра в Санкт-Петербурге со спектаклем «Все оплачено». Как рассказал сам артист, ему прислали голосовое сообщение, в котором сообщили соответствующую информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Руководство приняло решение о том, что Певцов Дмитрий 26 января не едет на гастроли в Питер и не играет спектакль "Все оплачено". Просто ставлю в известность тех, кто купил билет, возможно, желая увидеть меня на сцене»,— сообщил господин Певцов в своем Telegram-канале. Театр не комментировал информацию об этом решении.

14 января господин Певцов сообщил, что «Ленком» убрал его фотографию со стены в фойе театра. Он выразил мнение, что театр «более не нуждается» в его услугах. Тогда же пропало упоминание Дмитрия Певцова в разделе «Артисты» на сайте театра.

Сегодня, 16 января, народная артистка РФ актриса «Ленкома» Александра Захарова заявила, что ее «убрали из всех спектаклей». По ее словам, дирекция театра сообщила ей, что Александра Захарова «на сцене "Ленкома Марка Захарова" быть не должна». Госпожа Захарова — дочь бывшего худрука «Ленкома» Марка Захарова, который умер в сентябре 2019 года.