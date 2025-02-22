Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Новым главным тренером российской сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На этой должности она сменила Ирину Винер, возглавлявшую национальную команду с 2001 года. О назначении сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы»,— заявил господин Белозеров на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике (цитата по ТАСС).

55-летняя Татьяна Сергаева является заслуженным тренером России, работала старшим тренером сборной по групповым упражнениям. Помогала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой.

Ирина Винер подала в отставку 12 февраля. Она сказала, что считает своей задачей передать накопленный опыт другим тренерам. В 2000 году она была удостоена звания заслуженного тренера России. В числе ее учениц — олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

Подробности — в материале «Ъ» «Тренер главнее некуда».