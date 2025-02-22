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Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Новым главным тренером российской сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На этой должности она сменила Ирину Винер, возглавлявшую национальную команду с 2001 года. О назначении сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы»,— заявил господин Белозеров на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике (цитата по ТАСС).

Чем известна Ирина Винер

Чем известна Ирина Винер

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55-летняя Татьяна Сергаева является заслуженным тренером России, работала старшим тренером сборной по групповым упражнениям. Помогала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой.

Ирина Винер подала в отставку 12 февраля. Она сказала, что считает своей задачей передать накопленный опыт другим тренерам. В 2000 году она была удостоена звания заслуженного тренера России. В числе ее учениц — олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

Подробности — в материале «Ъ» «Тренер главнее некуда».

Фотогалерея

Ирина Винер и ее воспитанницы

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Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде (Узбекистан). В детстве выступала в танцевальном коллективе Ташкентского дворца пионеров. В конце 1950-х начала заниматься художественной гимнастикой под руководством тренеров Лилии Петровой и Элеоноры Сумароковой. В 1960-х годах трижды становилась чемпионкой Узбекской ССР

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде (Узбекистан). В детстве выступала в танцевальном коллективе Ташкентского дворца пионеров. В конце 1950-х начала заниматься художественной гимнастикой под руководством тренеров Лилии Петровой и Элеоноры Сумароковой. В 1960-х годах трижды становилась чемпионкой Узбекской ССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Спорт — это труд, но не все с ним справляются» &lt;BR>В 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». Доктор педагогических наук, в 2013 году защитила диссертацию на тему «Интегральная подготовка в художественной гимнастике»&lt;br> На фото: с воспитанницей, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой

«Спорт — это труд, но не все с ним справляются»
В 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». Доктор педагогических наук, в 2013 году защитила диссертацию на тему «Интегральная подготовка в художественной гимнастике»
На фото: с воспитанницей, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 1969 по 1992 год Ирина Винер была тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, затем — сборной Узбекской ССР по художественной гимнастике. Параллельно с этим в начале 1990-х была тренером сборной Великобритании. В 1992 году вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова (на фото). В 2022 году тренер сообщила о своем разводе с супругом

С 1969 по 1992 год Ирина Винер была тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, затем — сборной Узбекской ССР по художественной гимнастике. Параллельно с этим в начале 1990-х была тренером сборной Великобритании. В 1992 году вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова (на фото). В 2022 году тренер сообщила о своем разводе с супругом

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

В 1992 году переехала в Москву и начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении. В том же году стала главным тренером Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а в 2001 году — сборной России по художественной гимнастике

В 1992 году переехала в Москву и начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении. В том же году стала главным тренером Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а в 2001 году — сборной России по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С 2008 года занимает должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики &lt;BR>На фото: с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной (в центре) и телеведущей Оксаной Пушкиной

С 2008 года занимает должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики
На фото: с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной (в центре) и телеведущей Оксаной Пушкиной

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году входила в список доверенных лиц «Единой России» на выборах в Госдуму. В 2016 году стала членом высшего совета партии &lt;BR>На фото слева направо: с вдовой первого президента России Наина Ельцина (слева) и супругой президента РФ Дмитрия Медведева Светланой, 2008 год

В 2007 году входила в список доверенных лиц «Единой России» на выборах в Госдуму. В 2016 году стала членом высшего совета партии
На фото слева направо: с вдовой первого президента России Наина Ельцина (слева) и супругой президента РФ Дмитрия Медведева Светланой, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

В 2012 и 2018 годах была доверенным лицом кандидата на пост президента Владимира Путина. С 2017 года входит в состав Общественной палаты. Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта &lt;BR>На фото: Ирина Винер и депутат Госдумы Светлана Журова (слева)

В 2012 и 2018 годах была доверенным лицом кандидата на пост президента Владимира Путина. С 2017 года входит в состав Общественной палаты. Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта
На фото: Ирина Винер и депутат Госдумы Светлана Журова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Гимн прерывается, а люди все поют. Это патриотизм, это любовь к своей стране. Вот и все» &lt;BR>Ирина Винер-Усманова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также она награждена орденами Почета, Дружбы и другими наградами&lt;br> На фото: с президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2009 год

«Гимн прерывается, а люди все поют. Это патриотизм, это любовь к своей стране. Вот и все»
Ирина Винер-Усманова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также она награждена орденами Почета, Дружбы и другими наградами
На фото: с президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ирина Винер стала автором проекта семейного спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск». В 2017 году на его базе был открыт Центр гимнастики Ирины Винер

Ирина Винер стала автором проекта семейного спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск». В 2017 году на его базе был открыт Центр гимнастики Ирины Винер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

«Я всю жизнь с детьми. Это самое лучшее общество» &lt;BR>Ирина Винер награждена серебряным Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета

«Я всю жизнь с детьми. Это самое лучшее общество»
Ирина Винер награждена серебряным Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Про Ирину Винер снято три документальных фильма: «Ирина Винер. Золото Железной леди», «Ирина Винер. История побед» и «Ирина» &lt;BR>На фото: с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной

Про Ирину Винер снято три документальных фильма: «Ирина Винер. Золото Железной леди», «Ирина Винер. История побед» и «Ирина»
На фото: с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В 2019 году в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» был открыт Дворец гимнастики Ирины Винер

В 2019 году в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» был открыт Дворец гимнастики Ирины Винер

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Мои девочки часто называют меня мамой, даже не второй, а первой иногда. А я считаю их своими родными детьми, ведь это дорогого стоит, если ребенок назвал тебя мамой» &lt;BR>На фото: с российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными

«Мои девочки часто называют меня мамой, даже не второй, а первой иногда. А я считаю их своими родными детьми, ведь это дорогого стоит, если ребенок назвал тебя мамой»
На фото: с российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2023 году Ирина Винер выпустила автобиографическую книгу «Я — никто. Автобиография легендарного тренера» &lt;BR>На фото: с певцом Филиппом Киркоровым

В 2023 году Ирина Винер выпустила автобиографическую книгу «Я — никто. Автобиография легендарного тренера»
На фото: с певцом Филиппом Киркоровым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом за заслуги перед Отечеством I степени «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта»

В мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом за заслуги перед Отечеством I степени «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта»

Фото: пресс-служба президента РФ

Ирина Винер на заседании Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития в октябре 2024 года

Ирина Винер на заседании Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития в октябре 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде (Узбекистан). В детстве выступала в танцевальном коллективе Ташкентского дворца пионеров. В конце 1950-х начала заниматься художественной гимнастикой под руководством тренеров Лилии Петровой и Элеоноры Сумароковой. В 1960-х годах трижды становилась чемпионкой Узбекской ССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Спорт — это труд, но не все с ним справляются»
В 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». Доктор педагогических наук, в 2013 году защитила диссертацию на тему «Интегральная подготовка в художественной гимнастике»
На фото: с воспитанницей, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 1969 по 1992 год Ирина Винер была тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, затем — сборной Узбекской ССР по художественной гимнастике. Параллельно с этим в начале 1990-х была тренером сборной Великобритании. В 1992 году вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова (на фото). В 2022 году тренер сообщила о своем разводе с супругом

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

В 1992 году переехала в Москву и начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении. В том же году стала главным тренером Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а в 2001 году — сборной России по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С 2008 года занимает должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики
На фото: с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной (в центре) и телеведущей Оксаной Пушкиной

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году входила в список доверенных лиц «Единой России» на выборах в Госдуму. В 2016 году стала членом высшего совета партии
На фото слева направо: с вдовой первого президента России Наина Ельцина (слева) и супругой президента РФ Дмитрия Медведева Светланой, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

В 2012 и 2018 годах была доверенным лицом кандидата на пост президента Владимира Путина. С 2017 года входит в состав Общественной палаты. Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта
На фото: Ирина Винер и депутат Госдумы Светлана Журова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Гимн прерывается, а люди все поют. Это патриотизм, это любовь к своей стране. Вот и все»
Ирина Винер-Усманова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также она награждена орденами Почета, Дружбы и другими наградами
На фото: с президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ирина Винер стала автором проекта семейного спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск». В 2017 году на его базе был открыт Центр гимнастики Ирины Винер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

«Я всю жизнь с детьми. Это самое лучшее общество»
Ирина Винер награждена серебряным Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Про Ирину Винер снято три документальных фильма: «Ирина Винер. Золото Железной леди», «Ирина Винер. История побед» и «Ирина»
На фото: с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В 2019 году в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» был открыт Дворец гимнастики Ирины Винер

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Мои девочки часто называют меня мамой, даже не второй, а первой иногда. А я считаю их своими родными детьми, ведь это дорогого стоит, если ребенок назвал тебя мамой»
На фото: с российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2023 году Ирина Винер выпустила автобиографическую книгу «Я — никто. Автобиография легендарного тренера»
На фото: с певцом Филиппом Киркоровым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом за заслуги перед Отечеством I степени «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта»

Фото: пресс-служба президента РФ

Ирина Винер на заседании Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития в октябре 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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