Главные новости к утру 22 февраля

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он прилетит в Москву на 9 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что договоренностей о визите господина Трампа на День Победы не было.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что Москва приветствует изменение тональности в заявлениях Вашингтона и готова к деловому разговору. Он добавил, что после новых контактов станет понятнее, существует ли «реальный шанс добиться быстрых сдвигов к лучшему».

В Ростовской области отражена атака беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА объявляли в Самарской и Тульской областях. Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов приостановили работу аэропорты Казани и Нижнекамска.

Дональд Трамп заявил, что президенты России и Украины должны встретиться для урегулирования конфликта. Он добавил, что хочет видеть прекращение огня и заключение сделки между странами.

Отношения Вашингтона и Киева сильно ухудшатся, если Украина откажется подписывать соглашение о редкоземельных металлах, сказал президент США. По его словам, заключение сделки на $400-500 млрд ожидается «в короткий срок». 7532068 По информации The Wall Street Journal, страны могут подписать документ уже 22 февраля.