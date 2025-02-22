WSJ: США и Украина могут подписать сделку об ископаемых в течение суток

Соглашение США и Украины о редкоземельных металлах может быть подписано 22 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев «очень близки» к подписанию сделки.

По словам собеседников издания, документ еще не согласован до конца. При этом он может быть подписан уже на этом этапе. Точных условий сделки они не назвали.

Дональд Трамп заявлял, что Украина должна предоставить доступ США к полезным ископаемым, чтобы компенсировать помощь, которую ей предоставляли. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности подписать соглашение в обмен на гарантии безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл раздора».