Politico: Мерц представил обновленный имидж партии ХДС
13.10.2026, 00:59
Канцлер Германии Фридрих Мерц представил обновленный имидж правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. В обновленном манифесте партия сделала упор на «доступность цен» и «большую социальную справедливость».
Новая стратегия стала ответом на поражения партии на региональных выборах в восточной части страны, где ХДС уступила ультраправой «Альтернативе для Германии» (АдГ).
«Мы должны бороться как с реальной, так и с воспринимаемой обществом несправедливостью в нашей стране и в кратчайшие сроки сделать жизнь людей более доступной по цене. Только так можно укрепить долгосрочное доверие к необходимым нам реформам и переменам»,— сказал господин Мерц по итогам двухдневного совещания с руководством партии.
Господин Мерц анонсировал план снижения налога на электроэнергию до минимального уровня ЕС стоимостью €5 млрд ежегодно. В документ «Что нужно сделать сейчас» также вошли инициативы по расширению родительских льгот, повышению доступности жилья и поддержке пациентов с государственной мeдстраховкой.
«Нельзя просто взять и перестроить партию за одну ночь… Нам предстоит выбраться из этой глубокой ямы, а также преодолеть кризис доверия»,— добавил канцлер.