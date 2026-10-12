Politico: Мерц представил обновленный имидж партии ХДС

«Мы должны бороться как с реальной, так и с воспринимаемой обществом несправедливостью в нашей стране и в кратчайшие сроки сделать жизнь людей более доступной по цене. Только так можно укрепить долгосрочное доверие к необходимым нам реформам и переменам»,— сказал господин Мерц по итогам двухдневного совещания с руководством партии.