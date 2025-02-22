Трамп опроверг сообщения о его визите в Москву на 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прилетать в Москву на День Победы. Пресс-секретарь президента России также сказал, что договоренностей о визите господина Трампа на 9 мая нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Нет, я не собираюсь»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Дмитрий Песков на вопрос РБК о том, договорились ли власти России и США о визите Трампа в Москву на 9 мая, сказал: «Нет».

Французский журнал Le Point со ссылкой на источники ранее написал, что Дональд Трамп посетит Россию на 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. 12 февраля Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пригласил президента США в Москву во время их телефонного разговора.

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