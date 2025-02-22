Замглавы МИД Рябков: Россия готова к деловому разговору с США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва приветствует изменение тональности в заявлениях Вашингтона и готова к деловому разговору. По его словам, проверить намерения Соединенных Штатов получится только после новых контактов между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы все сигналы Вашингтона, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом»,— сказал Сергей Рябков «РИА Новости».

Как добавил замглавы МИД, основные направления работы между Москвой и Вашингтоном были обозначены «в ходе весьма продуктивной встречи» в Эр-Рияде. После новых контактов, по его словам, «мы лучше поймем, существует ли действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему». При этом он уточнил, что поиск компромиссов в любом случае станет неотъемлемой частью работы.

18 февраля делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде. По итогам встречи стороны договорились в том числе сформировать переговорные группы для начала урегулирования конфликта на Украине, восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, работать над организацией встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина за скобками».