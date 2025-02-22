В Ростовской области отражена атака беспилотников

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 22 февраля над регионом была отражена атака беспилотников. По его словам, силы ПВО сбили несколько БПЛА в Каменске.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет»,— уточнил Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Точное количество сбитых беспилотников он не назвал.

В предыдущий раз, как сообщало Минобороны, беспилотники над Ростовской областью сбивали в ночь на 17 февраля. Тогда силы ПВО уничтожили два БПЛА.