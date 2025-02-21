Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 22–23 февраля
20 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых историческая драма «Екатерина Великая» и мелодрама «Королевство полной луны». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Королевство полной луны
- Режиссер: Уэс Андерсон
- В ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Джаред Гилман, Кара Хэйуорд
- Жанр: США / семейный, комедия, драма, мелодрама / 94 мин.
- Слоган: «Мучительная и удивительная история детей и взрослых в грозовые дни лета 1965 года»
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Михаил Трофименко: «Вообще, несколько выспренная не то чтобы оперность, но театральность, кукольность — главное качество фильма. Кукольный лагерь. Пионеры-скауты с неизвестной науке целью мастерят там на высокой сосне навесной домик, откуда можно только сверзиться. Кукольный храм, где добродушный пастор обвенчает детей, предупредив, что это все не взаправду, но если им так хочется, то почему бы и нет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кинотеатр кукол».
О, Канада
- Режиссер: Пол Шредер
- В ролях: Ричард Гир, Ума Турман, Джейкоб Элорди, Виктория Хилл, Майкл Империоли, Кэролайн Деверне
- Жанр: драма / Канада, США, Израиль / 91 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Михаил Трофименко: «Самое неубедительное в фильме — лекции как бы мудреца Файфа. Цитаты из Сьюзен Зонтаг и Зигмунда Фрейда. И, что самое главное, комментарии к знаменитой фотографии Эдди Адамса "Расстрел в Сайгоне", на которой шеф южновьетнамской полиции убивал выстрелом в висок под фотофиксацию пленного командира коммунистических партизан. Файф камлает: то ли фотка обеспечила жертве вечную жизнь, то ли вечную смерть».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Файфа клок».
Екатерина Великая
- Режиссер: Морад Абдель-Фаттах
- В ролях: Ольга Лерман, Анна Михалкова, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов, Хусейн Дилбер
- Жанр: история, драма / Россия / 104 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли ее идеи против нее самой?».
Все, что нам кажется светом
- Режиссер: Паял Кападиа
- В ролях: Кани Кусрути, Дивья Прабха, Чхая Кадам, Хридху Харун, Азис Недумангад, Ананд Сами
- Жанр: драма, мелодрама / Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Швейцария, США, Бельгия / 118 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинопрокатчик «Exponenta Film»: «Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбае, они образованны и финансово независимы. Однако в глазах общества они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж "вслепую" совсем юной. Ее муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не дает ей возможности наладить личную жизнь. Более юная Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у нее уже есть возлюбленный. Но он принадлежит другой касте, а его семья исповедует другую религию Найдут ли девушки свой путь к свету и счастью в этом одновременно очень современном и очень несовременном мире?».
Красный шелк
- Режиссер: Андрей Волгин
- В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников
- Жанр: детектив, боевик / Россия, Китай / 146 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага».
Лучше всех
- Режиссер: Артюс
- В ролях: Артюс, Кловис Корнийяк, Алис Белаиди, Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон
- Жанр: комедия / Франция / 99 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда».
Пророк. История Александра Пушкина
- Режиссер: Феликс Умаров
- В ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Илья Виногорский, Светлана Ходченкова
- Жанр: драма, мюзикл / Россия / 137 мин.
- В прокате: с 14 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Надо отдать должное создателям картины: это редкий случай, когда они не скрывают источников своего вдохновения. И это не стихотворение А. С. Пушкина "Памятник" 1836 года, а мюзикл Лина-Мануэля Миранды "Гамильтон" о первом министре финансов США, поставленный на Бродвее в 2015 году. В спектакле, который несколько лет шел с неизменными аншлагами, собрал охапку призов, включая 11 Tony и Пулитцеровскую премию, и превратился в феномен поп-культуры, Вашингтона, Джефферсона и прочих американских отцов-основателей играли небелые актеры, а их споры о революции и налоговой системе были положены на ритмы хип-хопа, соула и R&B».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Наше ничего».
Снова наступит рассвет
- Режиссер: Рунар Рунарссон
- В ролях: Элин Холл, Катла Ньялсдоуттир, Микаэль Каабер, Агуст Вигум, Гуннар Храфн Кристьянссон, Бальдур Эйнарссон
- Жанр: драма / Исландия, Нидерланды, Хорватия, Франция / 82 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Жаль, что родовое проклятие европейского "арт-хауса", многозначительного кино почти ни о чем, достойного разве что короткого метра, захлестнуло и исландское кино, отличавшееся ранее недюжинной витальностью».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Беспредметная искусственность».
Гранд тур
- Режиссер: Мигел Гомиш
- В ролях: Гонсалу Уоддингтон, Кристина Альфайате, Клаудиу да Сильва, Хорхе Андраде, Жуан Педру Ваш, Жуан Педру Бенард
- Жанр: драма / Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай / 128 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Страшно представить, сколько должна стоить такая историческая постановка с множеством локаций, декораций былых колониальных столиц, пошивом аутентичных костюмов и прочая, прочая, прочая. Не иначе, Гомиш вычерпал бюджет португальского кинематографа лет на десять вперед?».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бремя черно-белого человека».
Парни с тату. Прямо в сердце
- Режиссер: Ник Кассаветис
- В ролях: Сидни Тейлор, Чейз Стоукс, Александр Людвиг, Натали Элин Линд, Элла Балинска, Пол Йоханссон
- Жанр: мелодрама / США / 93 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Парадокс фильма в том, что старую добрую сентиментальность Кассаветис упаковал в модную молодежную обертку. Все эти татухи, текила из горла, обжимашки в клубном туалете, мясистая байкерша, жаждущая тела Рула, и прочие граффити. По сюжету, героям явно за двадцать. По внешнему виду им дашь от двадцати пяти до тридцати. А вот ведут они себя, когда не омрачают чело вопросом "а если это любовь?", как дети малые, играющие во взрослых».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Периодическая таблица сентиментов».