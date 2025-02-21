Прокатная десятка

Кинопрокатчик «Exponenta Film»: «Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбае, они образованны и финансово независимы. Однако в глазах общества они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж "вслепую" совсем юной. Ее муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не дает ей возможности наладить личную жизнь. Более юная Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у нее уже есть возлюбленный. Но он принадлежит другой касте, а его семья исповедует другую религию Найдут ли девушки свой путь к свету и счастью в этом одновременно очень современном и очень несовременном мире?».