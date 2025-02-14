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Беспредметная искусственность

Вышел в прокат фильм Рунара Рунарссона «Снова наступит рассвет»

В прокате — «Снова наступит рассвет» (Ljosbrot) Рунара Рунарссона. Исландско-нидерландско-хорвато-французская постановка не только открывала программу Каннского фестиваля «Особый взгляд», что само по себе почетно, но и удостоилась приза за лучший скандинавский фильм на 48-м фестивале в Гетеборге, что само по себе удивительно. Михаил Трофименков считает, что бывали в его профессиональной жизни фильмы и поскучнее, но бесчувственнее и бессмысленнее, несмотря на заявленный трагизм, не было.

Режиссер не дает зрителям ни единого шанса проникнуться чувствами своих юных героев

Режиссер не дает зрителям ни единого шанса проникнуться чувствами своих юных героев

Фото: Compass Films

Режиссер не дает зрителям ни единого шанса проникнуться чувствами своих юных героев

Фото: Compass Films

Героиня фильма Уна (Элин Холл) учится в Рейкьявике в Институте искусств. Главная тамошняя дисциплина, как водится ныне, не живопись, не рисунок, не история искусства, а искусство перформанса. Образцы этого искусства только и разнообразят фильм Рунара Рунарссона.

Три студента, замотанные в подержанный скотч, выстраиваются перед аудиторией. Вот, объясняет профессор, это будет экзерсис на тему «межличностных отношений и влияния людей друг на друга». Ну и еще, добавляет он, перформанс направлен против общества потребления. Очевидно, бунтарский смысл представления заключается именно в том, что скотч списан за истечением срока годности.

Так и хочется воскликнуть: бедное общество потребления, с такими оппонентами ему никаких друзей не надо. Трое обмотанных скотчем великовозрастных инфантилов сначала присматриваются друг к другу. Затем, с утробным рычанием, накидываются друг на друга, заключая в удушающие объятия. Некрасиво валятся на пол, продолжая обжиматься. Долго репетировали, наверное. Общество потребления не то что рыдает, а пожалуй что и готово застрелиться от такой мощной инвективы в его адрес.

А вот еще. Девичий хор выпевает: «Он, он, она, они. Его, её, её, их, их, их, их». Тоже перформанс. Или вот друзья трагически погибшего Дидди (Бальдур Эйнарссон), любовника Уны, вспоминают, каким талантливым мастером перформанса он был. Вот, помните, как-то раз он выставил на авансцену пустой стул и водрузил на него бутылку «Столичной»? Кто-то уточняет: именно «Столичной»? Да-да, он другую не пил.

Так вот: выпил, еще раз выпил, еще и еще, потом поблевал прямо на сцене, еще поблевал, но продолжал пить, пока не отрубился. Что тут скажешь: герой актуального искусства, надо же так себя не пожалеть во имя творчества. Не удержаться от отечественной поэтической фольклорной параллели к обсуждению перформанса Дидди, которому бы вагоны ворочать, а не водку в Институте искусств хлебать: «С трех шагов попала в урну // Пузырем из-под "Столичной". // Это было бы гламурно, // Если б не было готично». Тоже ведь перформанс.

Честно говоря, не понять, включил ли Рунар Рунарссон эти эпизоды в свой фильм для того, чтобы едко спародировать современное искусство, или искренне считает, что скотч, девичьи распевки и «Столичная» — это и есть территория мощного самовыражения юного исландского поколения. Неважно: весь его фильм, несмотря на большой кинематографический опыт пятидесятилетнего автора, сам по себе оказался таким вот студенческим не перформансом, конечно, но этюдом на заданную тему. А заданная тема в данном случае априори не просто достойна, но агрессивно требует уважения: эта тема — скорбь.

Было бы неправдой сказать, что в фильме ничего не происходит. Происходит, да еще как. Уна любит Дидди, мечтает о романтических каникулах с ним на Фарерских островах. Но у Дидди есть вдалеке от Рейкьявика «официальная» подруга Клара (Катла Ньялсдоуттир), с которой он клятвенно обещает Уне расстаться. Едва же отъехав из Рейкьявика в Западные фьорды, чтобы выяснить отношения с Кларой, он сгорает в чудовищном ДТП в туннеле, самой страшной, судя по фильму, трагедии в истории Исландии.

Радио глаголет: пожарные не могут подобраться к пылающим автомобилям, больницы столицы переполнены, надежды нет. Уна на пару с рыдающим Гунни (Микаэль Каабер), братом Дидди, единственным, кто посвящен в их любовную тайну, тщетно надеется на невозможное чудо. Чуда, естественно, не случается. Остается пить любимую водку Дидди (пива он не потреблял из-за аллергии на глютен) в баре, где Уна в паузах между постижением искусства перформанса подрабатывает. Плакать на плече отца, заедать с ним горе гамбургерами. И ластиться к Кларе, примчавшейся на поминки, пусть эта девушка из исландской провинции, что бы это ни значило, кажется неуместной в продвинутом кругу Уны и Дидди.

Беда фильма в том, что Рунар Рунарссон не дает зрителям ни единственного шанса проникнуться чувствами героев, как-никак, но идентифицировать себя с ними. Они все остаются абстрактными тенями, словно исполняющими какой-то танец марионеток, повторяющих заученные движения.

Скорбь выражается только в том, что герои, словно пародируя и без того пародийных скотч-участников перформанса, до удушья обнимаются друг с другом. Уна с папой. Уна с барменом и прочими, общими с Дидди друзьями. Уна с Кларой: хоть эти обжимашки увенчаются совместной ночевкой. Если не более, но так же навязчива и утомительна манера Рунарссона снимать Уну исключительно с затылка. И финальное скольжение камеры над морской гладью, дублирующее такое же скольжение по фонарям рокового туннеля.

В общем, жаль, что родовое проклятие европейского «арт-хауса», многозначительного кино почти ни о чем, достойного разве что короткого метра, захлестнуло и исландское кино, отличавшееся ранее недюжинной витальностью.

Михаил Трофименков

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