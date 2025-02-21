Армия России взяла Надеждинку и Новоселку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Надеждинку в ДНР, сообщило Минобороны. Этот населенный пункт находится к западу от города Покровска, за который продолжаются бои. Также был взят населенный пункт Новоселка, расположенный к западу от Великой Новоселки, контроль над которой был установлен в конце января.

19 февраля президент Владимир Путин заявил, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения. С декабря 2024 года Минобороны почти ежедневно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов в ДНР. 15 февраля военное ведомство сообщило о взятии села Березовка, которое находится восточнее Покровска. 18 февраля российская армия установила контроль над селом Ямполовка на севере ДНР.