Инфляционные ожидания вызвали оптимизм

Инфляционные ожидания россиян снизились впервые за пять месяцев. А инфляция, наоборот, ускорилась. Минэкономразвития подтвердило, что рост цен за год превысил 10%. Данные за последнюю неделю оказались хуже средних для этого сезона и хуже целевых. Участники рынка обращают внимание, например, на то, что выросли цены на автомобили, несмотря на укрепление рубля. А цены на молочную продукцию растут 23 недели подряд. Но есть и позитивные тенденции. Например, инфляционные ожидания отошли от локальных максимумов и оказались ниже 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

О чем говорят эти данные? Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин настроен оптимистично: «Я не вижу никаких противоречий в последней статистике данных по инфляционным ожиданиям. Цифры показывают, что инфляционное давление продолжает постепенно ослабевать. Данные по инфляционным ожиданиям улучшились и среди населения, и по опросам предприятий.

Респонденты, которые относят себя к группе со сбережениями, более внимательно относятся к возможным последствиям снижения геополитической напряженности. Конечно, пока рано говорить о том, что нас ждет быстрая дезинфляция. Инфляционным процессам свойственна инерция. К тому же мы по-прежнему в ближайшие месяцы продолжим ощущать шлейф уже реализованного ранее бюджетного стимула в предыдущие три года. Но, как мы полагаем, темпы роста цен продолжат замедляться. Ситуация с инфляцией станет достаточно комфортной для Банка России, чтобы начать снижение ставок предположительно в июне. По итогу 2025 года инфляция будет все равно заметно выше цели. Мы бы ориентировались на цифру, близкую к 7% на данный момент.

Однако темп роста цен уже окажется гораздо более умеренный, и до конца года ставка будет снижена в нашем базовом сценарии до 16%».

Центробанк пока воздерживается от позитивных прогнозов. На минувшем заседании по ключевой ставке Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционное давление остается высоким, и регулятор допускает, что ставка еще может вырасти. Банк России также признал, что не сможет удержать рост цен в пределах 5% в этом году. Теперь задача, чтобы он не превысил 8%. Росстат сообщает, что на этой неделе инфляция была ниже, чем на прошлой. Но это не повод расслабляться, говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг: «Цифры пока меняются еженедельно в рамках какой-то волатильности. Я бы из этих данных особенных выводов не делал.

Тем более что есть цифры по январю, и после сезонного сглаживания основных компонентов, которые входят в индекс инфляции, конечно, видно, что все большая доля товаров отклоняется от своих стандартных диапазонов колебаний. Среднесуточные данные по инфляции в феврале 2025-го все равно показывают, что в этом месяце она окажется выше, чем год назад.Быстрый рост экономики продолжается на фоне ситуации, когда бюджет авансирует большой объем расходов. Поэтому бизнес достаточно оптимистичен. Нельзя говорить о том, что если один компонент улучшился, то уже можно передохнуть. Пока накапливаю статистику, точки, но данные еще достаточно противоречивые».

19 февраля Банк России опубликовал обзор динамики потребительских цен. В документе сказано, что внутренний спрос продолжает опережать предложение, но цены на фрукты и овощи начали снижаться с наступлением весны. Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, пишет ЦБ. Последний раз ему удавалось удержать инфляцию в пределах 4% в 2019-м.

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Иван Якунин